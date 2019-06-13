Продажи смартфона Honor 20 стартуют в России 21 июня

Продажи смартфона Honor 20 в России начнутся 21 июня в официальном интернет-магазине и магазинах партнеров, а предзаказ на него можно будет оформить с 14 июня, следует из сообщения компании. Рекомендованная розничная цена устройства составит 27 990 руб.

Бренд Honor (принадлежит китайской Huawei) представил серию Honor 20 и Honor 20 Pro в Лондоне 21 мая. Версия Honor 20 Pro также появится в продаже в России в середине лета. Его стоимость может начинаться от €599.

Из сообщения компании следует, что владельцы Honor 20 смогут использовать все сервисы Google, скачивать и обновлять сторонние приложения. Также смартфоны будет получать обновления для EMUI (пользовательский интерфейс Android, разработанный Huawei) и систем безопасности, заверяют в компании.

Американская Google решила отказаться от сотрудничества с Huawei после того, как Министерство торговли США объявило о намерении внести китайскую компанию в черный список, сообщало Reuters 20 мая. Но уже 21 мая министрество разрешило американским компаниям вести бизнес с Huawei до 19 августа. Эта отсрочка распространилась и на использование Android.

Чтобы поддержать продажи китайской компании, российские ритейлеры уже запустили акции и скидки на продукцию Huawei и Honor.

О том, как российские ритейлеры стимулируют продажи Huawei, читайте в публикации «Huawei подпала под акции».

Юлия Тишина