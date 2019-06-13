Проморекорд

Падение реальных доходов населения и конкуренция розничных сетей за покупателя привели к тому, что более 50% россиян приобретают товары только со скидками. В некоторых торговых сетях уже задумались о том, чтобы ограничить промоактивность. Но отказаться от скидок участники рынка могут только синхронно, а для такого шага предпосылок пока нет, указывают эксперты.

По итогам 2018 года доля россиян, покупающих товары со скидками, достигла 50,6%, подсчитали в исследовательской компании Ipsos Comcon для “Ъ”. Таким образом, показатель впервые превысил психологически важную отметку 50%. Для сравнения: в 2016 году он был на уровне 41%, а годом позже достиг 45%. Потребитель привык экономить и готов ждать начала скидок, понимая, что рано или поздно торговые сети предложат тот или иной товар по акции, констатируют в Ipsos. В «Nielsen Россия» добавляют, что в некоторых категориях товаров повседневного спроса доля промо достигает уже 70% и продолжает расти. По данным компании, в первом квартале 2019 года доля экономящих россиян увеличилась на семь процентных пунктов, до 69%. Число респондентов, которые переключаются на более доступные продовольственные товары, за тот же период выросло c 55% до 57%.

Рост числа россиян, стремящихся к экономии, в основном связан с продолжающимся падением доходов населения и индекса потребительского доверия, отмечают в Nielsen. Так, по данным Росстата, в первом квартале 2019 года реальные доходы населения упали на 2,3% год к году. Индекс потребительского доверия за тот же период опустился с 65 до 62 пунктов и достиг исторического минимума.

Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков указывает, что в натуральном выражении продажи продуктов питания до сих пор не достигли докризисного уровня 2013 года.

По словам Дмитрия Вострикова, розничный рынок оказался в таких условиях, когда промо постепенно приводит к сокращению доли товаров, продающихся без акций. «Полностью отказаться от глубоких скидок в ситуации низкой покупательной способности населения довольно сложно, так как операторы розничной торговли должны это сделать синхронно. Иначе в выигрыше останется сеть, которая сохранит скидки»,— поясняет господин Востриков.

Увлечение акциями и скидками приводит к размыванию ценности марки и снижению ее стоимости в глазах покупателей, что в перспективе негативно сказывается на продажах, предупреждает исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев. По его словам, на этом фоне сети и производители уже меняют подход к стимулированию покупателей, стараются предлагать не скидку, а, к примеру, программы накопления баллов.

В X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») говорят, что в 2018 году приняли решение стабилизировать промоактивность и не наращивать количество товаров, отпускаемых по акциям. Сейчас доля промо в магазинах X5 сохраняется на уровне 35%, заявил представитель компании. В группе «М.Видео—Эльдорадо» говорят, что доля промо в сегменте бытовой техники и электроники последние два-три года превышает 50% из-за конкуренции как среди сетей, так и производителей. Это подтверждают в объединенной компании «Связной—Евросеть». Но там надеются, что в 2020 году доля промо начнет сокращаться. В Leroy Merlin заверяют, что в магазинах сети нет товаров, продающихся со скидками.

Директор по маркетингу и коммуникациям Ipsos Comcon Людмила Новиченкова полагает, что предпосылок к отказу от покупок через скидки и специальные предложения пока нет. С одной стороны, население не ожидает дальнейшего ухудшения ситуации в экономике, с другой — розничные сети сами продолжают вести активные промокампании, отмечает она. По мнению госпожи Новиченковой, противодействующим сегодня можно назвать разве что набирающий силу тренд осознанного потребления, но такое поведение присуще только очень небольшой группе людей со средним и выше среднего уровнем доходов. Дмитрий Востриков полагает, что выбраться из ловушки глубоких скидок сети смогут прежде всего за счет отличного от конкурентов товарного предложения.

Никита Щуренков, Алексей Полухин