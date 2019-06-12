Бэнкси показал новое граффити в аэропорту Хитроу

Британский уличный художник Бэнкси продемонстрировал в своем Instagram новое граффити в международном лондонском аэропорту Хитроу. «Арка в аэропорту Хитроу спасена»,— подписал свою работу художник.

Граффити сделано на входе в зону таможенного контроля для въезжающих в Лондон из Евросоюза. В центре прохода — надпись «Не пускать», а внизу изображена крыса, разбивающая буквой «Т» закрытый замок.

В конце января в Париже похитили работу Бэнкси, посвященную памяти жертв теракта 13 ноября 2015 года. Изображение силуэта в балахоне, который скорбно склонил голову вниз, появилось на двери запасного выхода концертного зала «Батаклан» в июне 2018 года.