МУП топит деньгами

МУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» (ГКТХ), управляющее муниципальными котельными, оказалось в предбанкротном состоянии. Счета предприятия арестованы налоговой, для их разблокирования МУПу требуется субсидия в 56 млн руб. Причина кризиса — «дебиторка» в 211 млн руб., основу которой составляют долги обанкротившихся управляющих компаний. В думе заявляют о намерении разобраться с причинами возникновения сложной финансовой ситуации на предприятии.



ГКТХ попросило финансовой помощи у бюджета. Поправка к бюджету о выделении МУПу субсидии в 2019 году в 56 млн руб. уже внесена на рассмотрение депутатов думы. Как указано в документах, средства необходимы для «погашения обязательных платежей и восстановления платежеспособности». Глава комитета по инвестициям, а ранее глава пермского филиала «Т Плюс» Сергей Богуславский сообщил, что вопрос с ситуацией в ГКТХ вынесен на рассмотрение думы.

МУП эксплуатирует 15 муниципальных котельных, 48 ЦТП, 338 км сетей теплоснабжения. Предприятие отапливает 488 многоквартирных домов. Одноименная дочерняя компания ГКТХ занимается обслуживанием жилого фонда. Выручка МУПа в 2017 году, по данным kartoteka.ru, 928 млн руб., чистая прибыль — 3,6 млн руб.

В ГКТХ пояснили, что предприятие занимается теплоснабжением и свои доходы формирует исключительно за счет средств, перечисляемых потребителями за поставленные коммунальные ресурсы.

Однако из-за неплатежей потребителей, в основном управляющих компаний, на предприятии выделение субсидии объяснили наличием дебиторской задолженности, ее размер на 3 июня составлял 211 млн руб. В ГКТХ заявляют, что активно ведут претензионную работу, подав с начала года в суды 112 исков: в отношении юрлиц на сумму 98 млн руб. и физлиц — на сумму 4,8 млн руб. Хотя, как отмечают в МУПе, ряд долгов невозможно взыскать из-за отсутствия какого-либо имущества у управляющих организаций. «С помощью банкротства компании продолжают уклоняться от оплаты задолженности»,— пояснили в МУПе.

По данным ГКТХ, крупнейшим должником является ООО «УК „Комплексное обслуживание домов“» (КОД, входило холдинг «Развитие территорий Урала»), находящееся в банкротстве. На долю этой УК приходится почти половина всей дебиторки МУПа.

Собеседник, близкий к городским властям, рассказал, что ситуация на предприятии крайне серьезная — из-за «дебиторки» МУП получило годовой убыток в 178 млн руб., не смогло заплатить налоги и его счета были арестованы налоговой. Предприятию не на что готовить котельные к предстоящей зиме. Объем обязательных платежей, которые позволят разблокировать счета, составляет 78 млн руб. «Попросили 56 млн руб., у города все равно больше денег нет, хотя бы эти деньги получить»,— говорит собеседник.

По данным источника, «дебиторка» начала копиться, когда директором был Андрей Морозов, ныне гендиректор ХК «Молот-Прикамье». Он возглавлял МУП с 2014 по 2017 год. В 2014 году дебиторская задолженность предприятия составляла 206 млн руб., в 2015-м — 439 млн руб., в 2016-м — 513 млн руб., в 2017 году — 455 млн руб.

Отметим, что бенефициаром КОД в то время являлся Александр Морозов, бывший замначальника управления ЖКХ Перми, ныне находящийся в федеральном розыске.

«Для восстановления платежеспособности предприятие обращалось в кредитные организации. Но банковская сфера не кредитует унитарные предприятия ввиду отсутствия основного элемента залога — имущества»,— заявили в ГКТХ.

Напомним, в 2014 году в предбанкротном состоянии оказалось МУП «Пермгорэлектротранс» (ПГЭТ). Причиной стал неэффективный менеджмент, экономически необоснованные тарифы, конкуренция среди автобусных перевозчиков. Был разработан план финансового оздоровления, дума согласовала выделение субсидии (около 300 млн руб.) на восстановление платежеспособности ПГЭТ. Выйти в прибыль ПГЭТу удалось при массированных субсидиях только в прошлом году.

«Возникновение такой «дебиторки», копившейся не один год, вызывает массу вопросов»,— говорит депутат гордумы Перми и бывший директор ПГЭТ Александр Филиппов. По его словам, прежде чем выделить субсидии МУПу, необходимо тщательно разобраться в причинах возникновения долга. Депутат напомнил, что ПГЭТ выходил на думу за субсидиями, имея план выхода из кризиса. «Здесь же пока этого нет»,— добавил он.

Отметим, что мэрия Перми имеет оферту от «Т Плюс» о развитии тепловых источников ГКТХ в рамках концессии. Источник в «Т Плюс» сообщил, что энергетики по-прежнему ждут от властей объявления конкурса на концессию тепловых источников ГКТХ.

Вячеслав Суханов