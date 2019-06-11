В порту Санкт-Петербурга обнаружили 400 кг кокаина на 4,5 млрд рублей

В морском порту Санкт-Петербурга в контейнере с рыбными консервами из Эквадора сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) обнаружили 400 кг кокаина. Его стоимость оценивается примерно в 4,5 млрд руб., сообщает пресс-служба ФТС.

10 июня сотрудники ФТС и ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти обнаружили несколько полимерных мешков со спрессованными брикетами массой 1 кг. По подсчетам таможенников, общий вес мешков — 400 кг, что составляет более 2,5 млн доз. Как показало химическое исследование, найденное вещество белого цвета оказалось кокаином. Сейчас, по данным ФТС, сотрудники таможни и МВД России занимаются установлением лиц, которые могли быть причастными к контрабанде наркотика.

Марина Царева, Санкт-Петербург