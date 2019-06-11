Забить на все

Группа «Продо» уведомила краевые власти о намерении закрыть АО «Пермский мясокомбинат». Свое решение инвестор связывает с устаревшим производством, требующим больших инвестиций. В итоге без работы могут остаться 150 человек. Краевые власти тем временем заявляют, что о закрытии речи не идет: «Продо» ищет покупателя на актив, а правительство помогает подобрать инвестора.

Группа «Продо» намерена закрыть АО «Пермский мясокомбинат», сообщил «Новый компаньон». Решение о закрытии связано с устаревшим оборудованием и необходимостью серьезных инвестиций. Перед закрытием руководство холдинга консультировалось с правительством края.

По информации издания, работников пенсионного возраста уже вывели за штат в начале июня. Еще несколько десятков сотрудников предприятия могут сократить в июле-августе этого года. А к 1 августа пригодное к использованию оборудование мясокомбината собираются вывезти за пределы Пермского края. По данным “Ъ-Прикамье”, на предприятии сейчас работает около 150 человек.

Гендиректор АО Олег Шунькин не смог пообщаться с “Ъ-Прикамье” из-за занятости. Однако собеседник в «Продо» подтвердил “Ъ-Прикамье”, что решение о закрытии принято. «Не смогли вытянуть эту тему. Нужно было или вкладываться, или останавливать»,— пояснил собеседник. По его словам, губернатор Максим Решетников был против закрытия и предлагал владельцу подождать. «Но сколько нам ждать — десять лет?» — посетовал источник.

Другой собеседник, близкий к минсельхозу, отмечает, что «Продо» для сохранения производства предлагало властям оказать бюджетную поддержку мясокомбинату, но в краевом бюджете это не предусмотрено. Собеседник в правительстве края такие сведения опроверг. При этом он подтвердил, что встреча главы региона с руководством «Продо» была.

«Мы знаем о планах „Продо“ по реализации данного актива. В настоящее время осуществляем подбор инвесторов»,— пояснили “Ъ-Прикамье” в краевом правительстве.

Пермский мясокомбинат основан в 1931 году на базе мясобойни, заложенной в 1823-м по указу императора Александра I. В 1990-е годы предприятие было крупнейшим мясоперерабатывающим предприятием в Прикамье с долей свыше 30%. В 2002 году его приобрела у пермских бизнесменов группа «Планета» (в дальнейшем актив перешел к мясному подразделению «Планеты Менеджмент» — ГК «Продо»). Включение в федеральный холдинг не пошло на пользу предприятию — в нулевые годы оно фактически проиграло конкурентную борьбу с Кунгурским мясокомбинатом, тогда контролировавшимся пермским бизнесменом Сергеем Куреневым. Сейчас основной игрок на региональном рынке — удмуртский холдинг «Комос» (владеет Кунгурским и Краснокамским мясокомбинатами).

Начиная с 2014 года АО «Пермский мясокомбинат» испытывает финансовые сложности. С этого года АО фиксировало чистый убыток, в 2014-м он составил почти 65 млн руб., по результатам 2015-го — почти 104 млн руб. В 2016 году убыток снизился до 46,9 млн руб. Выручка компании в 2014–2015 годах сохранялась на уровне 1,4 млрд руб., в 2016-м снизилась до 1,29 млрд руб. В 2017 году общество получило чистую прибыль в размере 4,3 млн руб., но выручка продолжала падать — до 1,1 млрд руб.

Как сообщал “Ъ-Прикамье”, в 2017 году группа «Продо» уже пыталась продать «Пермский мясокомбинат». Однако сделка так и не состоялась.

Сейчас предприятие занимает участок площадью около 17 га и обладает серьезной инфраструктурой, включающей котельную, газовые сети и очистные сооружения. Но после того, как несколько лет назад был закрыт убойных цех, мощности и территория используются лишь частично — под колбасный и пельменный цеха. По информации “Ъ-Прикамье”, котельная и очистные задействованы только на 10%. Чтобы повысить эффективность данного актива, группа «Продо» в конце 2016 года предложила создать на этой площадке пищевой кластер. Мясокомбинат готов был предоставить свои мощности и площади арендаторам, которые будут развивать пищевое производство.

Вячеслав Суханов