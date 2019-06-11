Минфин предлагает повысить налог на добычу полезных ископаемых в 2020 году

Минфин России предлагает повысить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в 2020 году, чтобы компенсировать выплаты нефтяным компаниям от изменений демпфирующего механизма, которые идут из Фонда национального благосостояния (ФНБ). «Не хотим, чтобы дополнительные деньги ФНБ (направлялись на это.— “Ъ”). Мы хотим больше повышать НДПИ»,— сказал директор департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов (цитата по ТАСС).

Минфин настаивает на том, чтобы компенсировались все выпадающие доходы. «То есть изменение демпфера приводит к увеличению компенсации из ФНБ. Соответственно, мы хотим полную компенсацию при всех диапазонах цен на нефть»,— добавил господин Сазонов.

С этой позицией не согласно Минэнерго. Ведомство считает, что субсидировать за счет нефтедобычи нельзя. «По самой структуре демпфера, по измененной формуле демпфера как поддержки потребителя, у нас разногласий нет. У нас вопрос только в компенсации, расхождения»,— сказал представитель Минфина.

Напомним, весной 2018 года цены на бензин резко выросли. После этого правительство заключило с нефтяниками соглашение о заморозке цен на топливо. В конце марта 2019 года его продлили до 1 июля. В обмен на это компаниям пообещали снизить нормы поставок топлива на внутренний рынок и увеличить компенсации из бюджета.

Подробнее об увеличения субсидий нефтяным компаниям за поставку топлива на внутренний рынок — в публикации “Ъ” «Нефтяникам доплатят из добычи».