Численность безработных в России превысила 650 тыс. человек

Количество безработных граждан России на 1 января 2019 года составило 693,2 тыс. человек, говорится в докладе о деятельности уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой за 2018 год, опубликованном в «Российской газете». В докладе со ссылкой на данные Росстата отмечается, что численность трудоспособных граждан в возрасте 15 лет и старше в декабре 2018 года составила 76,3 млн человек.

«Большинство из них (из трудоспособных граждан.— “Ъ”) имеет рабочие места и заработную плату. Вместе с тем в стране еще немало людей, которые не могут найти себе работу согласно своему образованию и квалификации»,— говорится в докладе. Однако уровень безработицы снизился «до рекордно минимального с 1991 года значения». Согласно докладу, в стране «остаются проблемы с поиском работы и трудоустройством».

«Кроме того, граждане предпенсионного возраста часто жалуются, что работодатели, рассматривая кандидатуры на вакантную должность, отдают предпочтение более молодым работникам»,— сообщается в докладе. Отмечено, что повышение пенсионного возраста может усугубить эту проблему.

Напомним, в октябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении пенсионного возраста. Согласно новым правилам, пенсионный возраст увеличивается на пять лет: с 60 до 65 у мужчин, и с 55 до 60 — у женщин.

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