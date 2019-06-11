Как ныне излечит коня «Нанолек»

ООО «Нанолек» и фармакологическая компания MSD (США) вкладывают $30 млн в производство ветеринарных вакцин. Выпуск препаратов стороны планируют наладить на площадке «Нанолека» в Кировской области. Сроки реализации проекта стороны не называют, но уже к 2023 году планируют начать экспортные поставки вакцин. Эксперты сомневаются в целесообразности проекта, указывая, что он был актуален до того момента, пока действовало ограничение на ввоз ветеринарных вакцин в Россию.



MSD Animal Health (входит в фармакологическую компанию MSD, США) и ООО «Нанолек» планируют организовать в Кировской области полный цикл производства вакцин для животных — от субстанции до упаковки.

В MSD Animal Health “Ъ-Приволжье” сообщили, что компания стала единственным международным производителем ветеринарных препаратов, принявшим решение локализовать производство в России. По словам генерального директора MSD Animal Health в России и странах СНГ Артема Кондрашова, реализация проекта с «Нанолек» начнется с производства препаратов для борьбы с болезнями птиц — в этой сфере ситуация в России наиболее критическая. «Но мы не остановимся на этом. В самое ближайшее время мы планируем расширить линейку препаратов для других отраслей промышленного животноводства», — отметил господин Кондрашов.

По данным «Нанолек», на первом этапе объем инвестиций может составить порядка $30 млн. При расширении линейки выпускаемой продукции вырастут и финансовые вливания в проект — до $50 млн.

В каких долях ведется финансирование проекта и каковы сроки его реализации, участники не раскрывают. Однако говорится, что к 2023 году продукцию планируется поставлять на экспорт.

Губернатор Кировской области Игорь Васильев считает, что организация производства вакцин актуальна, в том числе, для региона, в котором «животноводство является одной из ведущих отраслей сельского хозяйства».

Справка ООО «Нанолек» на 100% принадлежит кипрскому Nanolek Holding Ltd, конечными бенефициарами которого являются «Роснано» (33,33%), а также Владимир Христенко — пасынок вице-премьера Татьяны Голиковой, гендиректор «Нанолек» Михаил Некрасов, Евгений Вайнштейн и Андрей Реус. Выручка компании в 2017 году составила 2,7 млрд руб., убыток — 135,8 млн руб.

MSD Animal Health выпускает вакцины, фармацевтические и другие препараты для ветеринарного применения в птицеводстве, свиноводстве, для крупного рогатого скота, а также для мелких домашних животных. Офисы компании расположены в 50 странах, продукция реализуется в 150 странах.

По данным информационного агентства «ВетАналитик», по итогам 2018 года доля импортных вакцин в России составила около 50%, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 5%. Рынок ветеринарных препаратов в целом оценивается в 60 млрд руб. По данным маркетинговых консультантов Indexbox, в среднесрочной перспективе рост рынка продолжится умеренными темпами на уровне 0,9–1% в год и будет поддерживаться спросом на продукцию со стороны сельскохозяйственного сектора и ростом отечественного производства препаратов. Крупнейшими игроками рынка ветеринарных препаратов в России, по данным компании, являются ТК «Ветпром», ТД «Вик», ООО «Биовет», торговая группа «Глобал-вет», ГК «Провет», ООО «Симбио», ООО НПП «Мосзооветснаб» и ТД «Биопром-центр». Среди мировых производителей в Россию продукцию поставляют MSD, Bayer, Novartis, Hipra, KRKA, Zoetis и CEVA Sante Animale.

Отраслевой эксперт на условиях анонимности сообщил “Ъ-Приволжье”, что сомневается в целесообразности организации производства вакцин для животных в России. «Дело в том, что этот проект был актуален, пока действовало ограничение на ввоз иностранных вакцин в Россию. Со следующего года вступят в силу поправки, снимающие ограничение на импорт ветеринарных препаратов. Возможно, стороны начали переговоры до того, как изменения в законодательство были приняты», — полагает собеседник.

Андрей Репин