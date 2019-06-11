Процентная поставка

Власти Перми рассчитались с поставщиком 85 автобусов для нужд пермского автопарка — «Бакулин Моторс Групп». В итоге производитель Volgabus недополучил 8,5 млн руб., то есть около 1% от стоимости контрактов. Депутаты полагают, что если сумма санкций компенсировала расходы на аренду транспорта, то это нормальный выход из ситуации.



Как стало известно „Ъ-Прикамье“, департамент имущественных отношений Перми (ДИО), организатор торгов по поставкам автобусов для МУП «Пермгорэлектротранс» (ПГЭТ), и владимирское ООО «Бакулин Моторс Групп» (БМГ, производитель Volgabus) закрыли исполнение контракта по поставкам в Пермь 85 машин. ДИО принял все автобусы поставщика, взамен перечислил средства по госконтрактам. В базе сайта госзакупок оба контракта (на поставку 25 газовых автобусов на 214 млн руб. и 60 дизельных автобусов на 626 млн руб.) имеют статус «завершенных».

По данным „Ъ-Прикамье“, ДИО при этом удержал 8,5 млн руб. от общей стоимости двух контактов в 840 млн руб. (около 1%). В эту сумму вошли штрафы и пени за недопоставленные автобусы. Таким образом, один автобус из всей партии мэрии достался практически бесплатно (дизельные поставлялись по цене 10 млн руб., газовые — 11 млн руб. за единицу).

В мэрии эти сведения вчера не комментировали.

Будет ли поставщик обжаловать в суде штрафные санкции БМГ, пока неизвестно, вчера в компании не ответили на запрос „Ъ-Прикамье“.

Напомним, в начале года БМГ из Владимирской области выиграло аукцион на поставку 85 автобусов. Контракт был заключен в начале февраля, машины необходимо было поставить не позднее 20 апреля. Машины покупались для ПГЭТ, которому городские власти поставили задачу занять 10% рынка автобусных пассажирских перевозок в городе.

МУП «ПГЭТ» с 1 мая вышло на линии. До указанной даты в Пермь было поставлено 35 автобусов. Полностью закупка была осуществлена лишь к 27 мая. Для того чтобы обеспечить выпуск на линию всего подвижного состава, пришлось арендовать 45 автобусов, в том числе 20 у ГУП «Мосгортранс». У столичного предприятия стоимость аренды машин составила 5 млн руб., договор был расторгнут досрочно.

Мнения депутатов гордумы Перми относительно итогов закупки разошлись. Председатель комитета по инвестициям Сергей Богуславский считает, что если штрафные санкции компенсировали расходы бюджета, то расставание прошло «нормально». Депутат Александр Филиппов отметил, что в ходе торгов победитель «упал» на 40 млн руб. «Я не в курсе экономики этой сделки, но такое снижение говорит о многом. Обывателям восемь миллионов рублей покажутся значительными средствами, но на фоне миллиардной сделки это несущественно»,— полагает народный избранник. В то же время, хотя бы один автобус бесплатно получили, отметил он.

Председатель комитета по экономическому развитию Арсен Болквадзе считает, что если бы ДИО видел судебную перспективу, то отсудил бы у поставщика большую компенсацию. «Сейчас надо работать дальше»,— считает парламентарий.

По сведениям „Ъ-Прикамье“, мэрия на этих санкциях компенсировала расходы на аренду транспорта. Как утверждает источник, знакомый с ситуацией, от более жестких санк­ций в мэрии решили воздержаться, не желая кардинально ссориться с участниками рынка.

Вячеслав Суханов