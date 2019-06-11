Жидкие бытовые доходы

В Барнауле возбуждено дело о коррупции в отношении бывшего вице-мэра Александра Алексеенко, курировавшего комплекс городского хозяйства. По версии следствия, чиновник получал от представителя фирмы, предоставляющей услуги в сфере ЖКХ, взятки за заключение муниципальных контрактов. Речь в деле идет о вывозе жидких бытовых отходов. Общая сумма инкриминируемых господину Алексеенко взяток превышает 1 млн руб. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании бывшему вице-мэру меры пресечения.

Управление Следственного комитета России по Алтайскому краю заподозрило бывшего вице-­мэра Барнаула 56-летнего Александра Алексеенко в получении взяток в особо крупном размере. Основанием для привлечения экс-чиновника к уголовной ответственности послужили оперативные материалы ФСБ. Согласно им, на протяжении трех лет представитель фирмы, работающей в сфере ЖКХ, передавал вице-мэру взятки. Заместитель градоначальника, со своей стороны, приказывал подчиненным заключить с этой фирмой муниципальные контракты на вывоз жидких бытовых отходов. Общая сумма взяток, якобы полученных вице-­мэром с 2017 по 2019 год, составила более 1 млн руб., сообщили в следственном ведомстве. Правоохранители квалифицировали это по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), наказание по ней — от 8 до 15 лет лишения свободы, а также штраф в размере 70-кратной суммы взятки. Какая именно мера пресечения будет избрана бывшему вице-мэру, вы­яснится в ближайшее время.

Об отношении бывшего замглавы Барнаула к инкриминируемым деяниям не сообщается. В пресс-службе мэрии „Ъ“ сообщили, что Александр Алексеенко подал заявление об увольнении по собственному желанию, и оно было удовлетворено градоначальником Сергеем Дугиным.

Стаж работы господина Алексеенко на муниципальной службе составляет два десятка лет. Начинал выпускник Сибирского металлургического института заместителем начальника управления коммунального хозяйства администрации Октябрьского района Барнаула. В 2007 году он прошел переподготовку по направлению «Государственное и муниципальное управление». В 2013 году глава Барнаула Игорь Савинцев сделал его своим замом, поручив руководство комплексом городского хозяйства. Согласно декларациям о доходах и имуществе, в прошлом году Александр Алексеенко заработал почти 1,7 млн руб. В первый год его вступления в должность доход вице-­мэра составлял немногим более 1 млн руб. Семье Алексеенко принадлежат две квартиры площадью 45,2 и 62,8 кв. м, а также автомобиль Subaru Forester.

Константин Воронов