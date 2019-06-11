«ЮВТ аэро» отказалась от грузинского

Авиакомпания «ЮВТ аэро» отменила прямые рейсы из Челябинска в Грузию. Первый полет должен был состояться 23 июня, несколько недель назад стартовали продажи билетов. Представители авиакомпании говорят, что ожидали загрузку на 70–80%, однако направление оказалось невостребованным. Руководство челябинского аэропорта также указывает на низкий спрос на Грузию по сравнению с другими направлениями. По словам экспертов, проблема плохой загрузки рейсов в Батуми характерна и для других российских городов, где лидерами остаются Сочи, Симферополь и Минводы в России и Анталья по международной сети.



Авиакомпания «ЮВТ аэро» отказалась от рейсов Челябинск—Батуми. Прямое авиасообщение между Грузией и Челябинской областью планировалось открыть 23 июня. Однако перевозчик отменил перелеты из-за невостребованности направления. Об этом “Ъ-Южный Урал” сообщили в авиакомпании.

«По рейсу Челябинск—Батуми авиакомпания ожидала порядка 70–80% загрузки кресел, то есть аналогичную загрузку, какая была из Казани и Перми в Батуми в 2018 году. В связи с невостребованностью данного направления рейс был отменен. Стоимость была конкурентоспособной и составляла туда-обратно от 20,4 тыс. руб. (в зависимости от курса евро).

Вместо Батуми с 7 июля 2019 года авиакомпания запускает рейсы по направлению Челябинск—Анапа»,— сообщает пресс-служба перевозчика.

С января этого года «ЮВТ аэро» выполняет из челябинского аэропорта региональные рейсы по семи направлениям, которые субсидируются из бюджетов РФ, Челябинской области, Татарстана и Самарской области. Это Казань, Красноярск, Ростов-на-Дону, Самара, Новый Уренгой, Нижневартовск и Сургут. В апреле коммерческий директор АО «Челябинское авиапредприятие» Дмитрий Мясников на заседании комитета заксобрания региона по промышленной политике сообщил, что авиаперевозчик запускает из Челябинска коммерческие рейсы в Геленджик и Батуми. Самолеты в Грузию должны были летать раз в неделю: в Батуми — по воскресеньям, обратно — по понедельникам. Продажи билетов стартовали несколько недель назад. Планировалось, что рейс Челябинск—Батуми будет выполняться до 22 сентября.

Директор аэропорта Юрий Коньков в недавнем интервью “Ъ-Южный Урал” сообщил, что на фоне других новых направлений Батуми оказался мало востребован.

«Загрузка по новым направлениям хорошая, в среднем более 70%. Мы, если честно, ожидали более скромных показателей, потому что ряд направлений у нас новые, например Минеральные Воды, Краснодар, Ростов-на-Дону, Красноярск. Пока не очень хорошо загружаются северные, вахтовые направления, Нижневартовск и Сургут, но сейчас стараемся загрузить их, продляя на юг через Челябинск. Как ни странно, низкую востребованность показал Батуми. Неплохо загружаются рейсы на Баку и Душанбе»,— сказал господин Коньков.

Отметим, ранее «ЮВТ аэро» отказалась от прямых рейсов из Перми в Батуми и Геленджик, выполнявшихся летом 2018 года.

По словам руководителя аналитической службы агентства «Авиапорт» Олега Пантелеева, ключевой проблемой аэропорта Челябинск с точки зрения развития маршрутной сети является конкуренция с Екатеринбургом. «При этом у северного соседа есть два преимущества: с одной стороны, там работает базовая авиакомпания “Уральские авиалинии”, которая формирует мощную маршрутную сеть, с другой стороны, сам по себе Екатеринбург формирует больший платежеспособный спрос. Что касается конкретно Батуми, этот пункт и из других российских городов грузится хуже, чем лидеры курортного спроса Сочи, Симферополь и Минводы в России и Анталья по международной сети»,— говорит эксперт.

АО «ЮВТ аэро» (аббревиатура расшифровывается как «Юго-Восток Татарстана») работает на рынке авиаперевозок с 2015 года. Компания была создана после банкротства национальных авиаперевозчиков «Татарстан» и «Ак барс аэро», на базе последней. Авиапарк состоит из самолетов Bombardier CRJ200. Базируется «ЮВТ аэро» в аэропортах Бугульмы и Казани. Штаб-квартира находится в Бугульме.

По данным «СПАРК-Интерфакс», единственный учредитель АО «ЮВТ аэро» — директор ООО «Акбарслайн» Олег Пантелеев. По результатам деятельности компании, в 2017 году выручка составила 1,8 млрд руб. (1,67 млрд в 2016 году), чистая прибыль — 112,4 млн (321,7 млн), чистые активы — 312,5 млн руб. (200 млн).

Юлия Гарипова