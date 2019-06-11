Автобусы не выезжают из банкротства

В Арбитражном суде Челябинской области зарегистрировано заявление инспекции Федеральной налоговой службы по Курчатовскому району Челябинска о признании банкротом ООО «Общественный городской транспорт» (ОГТ, принадлежит администрации Челябинска). Сумма заявленных исковых требований — 19,6 млн руб. Предприятие осуществляет автобусные перевозки по муниципальным маршрутам в Челябинске. В 2017 году ОГТ стал правопреемником МУП «Челябинский автобусный транспорт» (ЧАТ). Муниципальное предприятие было ранее признано банкротом из-за долга перед областным управлением ФНС России. Эксперты считают, что основная проблема сферы общественного транспорта в Челябинске — отсутствие стратегического планирования.



ИФНС России по Курчатовскому району Челябинска подала иск в Областной арбитражный суд о признании банкротом ООО «Общественный городской транспорт». Предприятие задолжало налоговому органу 19,6 млн руб. Другие кредиторы пока не заявили требования. Судебное заседание по делу не назначено.

Директор ОГТ Дмитрий Холод отказался комментировать “Ъ-Южный Урал” информацию о банкротстве предприятия. В управлении транспорта города не смогли оперативно предоставить ответ.

ООО «Общественный городской транспорт» было создано в апреле 2017 года на базе имущественного комплекса обанкротившегося МУП «Челябинский автобусный транспорт» (ЧАТ). ОГТ в декабре 2017 года для осуществления автобусных перевозок по муниципальным маршрутам в Челябинске выкупил подвижной состав и депо на улице Молодогвардейцев. Общая сумма сделки составила 350 млн руб. Средства, заручившись поддержкой мэрии, перевозчик взял в кредит. Администрация города обозначала проект как социально важный, однако уже на момент покупки было понятно: техническое состояние подвижного состава, доставшегося компании после ЧАТ, — удручающее. Почти половина из 300 транспортных средств была не на ходу.

Мэрия Челябинска предпринимает попытки для обновления автобусного парка «Общественного городского транспорта». Начальник управления транспорта города Максим Кичеев заявил, что из областного бюджета на покупку 65 низкопольных автобусов на сжиженном газе будет выделено 765 млн руб. «В областной думе будет происходить перераспределение бюджета. После того как деньги поступят на счета, управление транспорта будет отыгрываться в новом конкурсе. Сейчас проходит мониторинг ценовой политики. Если финансы поступят в июне, мы рассчитываем получить автобусы в сентябре — октябре»,— отметил господин Кичеев.

Проблемы с финансированием в ОГТ стали очевидны, когда компания стала задерживать зарплату сотрудникам, задолженность к концу сентября 2018 года составила 16,6 млн руб. Водители и кондукторы в октябре объявляли забастовку. По итогам прокурорской проверки в отношении Дмитрия Холода возбудили административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ («Невыплата заработной платы»). После вмешательства прокуратуры сотрудникам выдали деньги.

Этой весной стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении руководства компании по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Проверка установила, что должностные лица заключали фиктивные и необоснованно дорогие контракты на ремонт и техническое обслуживание автобусного парка Челябинска. Ущерб городскому бюджету превысил 6 млн руб. До этого бывшего заместителя директора ОГТ Руслана Тимуршина обвинили по ч. 1 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»).

Согласно финансовой отчетности, опубликованной в «СПАРК-Интерфакс», 2017 год «Общественный городской транспорт» завершил с чистым убытком 98 млн руб. По налогам было уплачено 26,8 млн руб. За девять месяцев 2018 года убыток составлял 63,9 млн руб.

Член общественной палаты Челябинска, эксперт в области организации общественного транспорта Дмитрий Чудиновских считает, что основная проблема сферы городских пассажирских перевозок в Челябинске — «отсутствие связи между стратегическим планированием, реализацией намеченных планов, а также политической волей на уровне городской власти». «В комплексной системе организации дорожного движения предусмотрена хорошая основа для развития именно автобусного транспорта — большое количество выделенных полос, которые способны обеспечить приоритет автобусам большой вместимости и призваны повысить рентабельность их эксплуатации. Но реализация схемы, сделанной авторитетными питерскими специалистами, в настоящее время словно выпала из поля зрения городской власти. Затягивается и пауза с ответом губернатору по транспортной стратегии, не состоялись торги по имуществу ЧелябГЭТа — все это грани одной проблемы. В Челябинске нет ясной управленческой логики в этой сфере»,— говорит эксперт.

Муниципальный общественный транспорт убыточен, потому что не может конкурировать за пассажиров с частными перевозчиками, отмечает специалист по транспорту и логистике Николай Горяев. «Пока что вся активность направлена на то, чтобы снизить убыточность муниципальных предприятий, которые все время банкротятся. В этой работе вообще не вспоминают о пассажире и качестве его обслуживания, а это должно быть на первом месте. Когда будет приоритет на стороне пассажиров, чтобы они могли уехать всегда вовремя, чтобы транспортные средства были комфортные и безопасные, чтобы способы оплаты были удобными, только тогда транспорт будет востребованным и рентабельным»,— подчеркивает господин Горяев.

Карина Кальярова