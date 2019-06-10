Honda стала обладателем рекорда скорости для газонокосилок

Компания Honda установила рекорд книги Гиннесса по динамике разгона с места до 160 км/ч для газонокосилок.

На немецкой трассе Dekra Lausitzring пилотесса Джесс Хоукинс смогла развить 160 км/ч (100 миль в час) при старте с места за 6,29 секунды, что стало новым мировым рекордом для газонокосилок. В рекордной попытке британка использовала Mean Mower V2 — газонокосилку, которая построена британской гоночной командой Team Dynamic на основе стандартной Honda HF 2622 с мотором от спортбайка Honda CBR1000RR Fireblade SP.

200-сильный литровый мотор, 6-ступенчатая коробка передач, сцепление и приборная панель взяты от мотоцикла и установлены на газонокосилку, которая сохранила возможность подстригать траву. На рекордную газонокосилку также установили усиленные тормоза, 10-дюймовые колесные диски от квадроцикла с покрышками Hoosier.