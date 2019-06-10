Западно-Сибирский НИИ геологии и геофизики уличили в фиктивных сделках с контрагентами

Восьмой арбитражный апелляционный суд подтвердил законность решения инспекции ФНС по Тюмени №3, которая обязала Западно-Сибирский научно-исследовательский институт геологии и геофизики (ЗапСибНИИГГ, дочерняя структура Роснедр) дополнительно уплатить в бюджет 25,5 млн руб. НДС, налога на прибыль, а также штрафов и пеней. Ранее налоговиков поддержал Свердловский арбитражный суд, решение которого теперь вступило в законную силу.

По материалам дела, в декабре 2017 года ФНС провела в институте выездную проверку уплаты налогов за 2014 и 2015 годы. Налоговики выявили, что ЗапСибНИИГГ заключил фиктивные сделки с целью искусственного занижения налогов с тремя субподрядчиками (ООО «Юнистрим», ООО «Геокерн» и ООО «Геокерн-Т») при выполнении исследований для «Севернефть-Уренгой», «Арктической газовой компании», «Газпромнефть-ННГ» и еще нескольких крупных заказчиков.

Юристы ЗапСибНИИГГ в суде пытались доказать, что институт привлек субподрядчиков, поскольку ему не хватало собственных специалистов и не было нужного оборудования. В учреждении настаивали, что все субподрядчики – реально работающие организации (а не фирмы-однодневки), располагающие собственными лабораториями и квалифицированными сотрудниками.

Однако суд установил, что в отчетах для заказчиков исполнителями работы со стороны ЗапСибНИИГГ были указаны его собственные сотрудники. На допросах работники института подтвердили налоговикам, что выполняли работы по контрактам самостоятельно, а о субподрядных организациях им ничего не известно.

В итоге суды согласились с выводами инспекции о том, что субподрядчики не выполняли спорные работы, а использовались для оптимизации налогов, пояснил руководитель налоговой практики юридической компании «Арбитраж.ру» Денис Черкасов. «Сделки ЗапСибНИИГГ не прошли тест на реальность экономической деятельности. При действительном выполнении контрагентами спорных работ налогоплательщикам обычно не составляет труда доказать соответствующие факты и представить в инспекцию объективную картину обстоятельств исполнения сделок. Однако в данном споре таких доказательств в достаточном объеме ЗапСибНИИГГ так и не представил и не смог опровергнуть выводы инспекции. Поэтому как таковая реальность самих контрагентов и правильное оформление документов не имело значение»,— отметил юрист.

Алексей Охлопков