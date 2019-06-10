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Экс-глава администрации ЗАТО Межгорье отпущен под залог

Верховный суд Башкирии изменил меру пресечения бывшему главе администрации ЗАТО Межгорье Виктору Панченко, обвиняемому в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ). В декабре прошлого года он был помещен под домашний арест. Сегодня ВС отпустил Виктора Панченко под залог в размере 1 млн руб., сообщила “Ъ-Уфа” его адвокат Лиана Файзуллина.

Уголовное дело в отношении Виктора Панченко было возбуждено Следственным комитетом по материалам УФСБ. Виктор Панченко с предъявленным ему обвинением не согласен, сообщила адвокат. По ее словам, экс-чиновнику инкриминируют продажу на аукционе разрушенного здания бывшей ТЭЦ. Торги проводило МУП ЖКХ, в хозяйственном ведении которого находился объект. «Деньги от продажи поступили в бюджет города и были направлены на нужды города, при этом моего подзащитного обвиняют в корыстных целях, хотя он этих денег не получал»,— отметила Лиана Файзуллина. По ее мнению, целью уголовного дела было смещение Виктора Панченко с его должности. С начала декабря по его делу не проводится никаких следственных действий, следствие продлено до августа, отметила адвокат.

В апреле контракт главы администрации Межгорья с Виктором Панченко был досрочно расторгнут депутатами после его заявления об уходе по собственному желанию. Должность главы администрации занял бывший заместитель прокурора города Илья Терехов.

Майя Иванова


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