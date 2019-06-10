Строительством нового корпуса туберкулезного диспансера в Ижевске займется ООО «Дельта-Строй»

ООО «Дельта-Строй» стало единственным участником электронного аукциона по строительству нового корпуса клинической туберкулезной больницы в Ижевске. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок. Цена контракта составляет 984,6 млн руб. Возводить новый корпус больницы будут рядом с действующим диспансером на Славянском шоссе. Строительство должны завершить к осени 2021 года.

Напомним, что ООО «Дельта-строй» также занимается благоустройством Центральной площади Ижевска. В 2018 году компания также стала единственным участником аукциона. О выделении порядка 1 млрд руб. из федерального бюджета на строительство нового корпуса туберкулезного диспансера в Ижевске стало известно в ноябре 2018 года.