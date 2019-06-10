В Мордовии возобновил работу стекольный завод в Рузаевке

В Мордовии спустя более двух лет простоя открыли первую очередь стекольного завода ООО «Стекольная компания “Развитие”» (СК «Развитие», Рузаевка, входит в ООО «Гласс Декор»), сообщает пресс-служба правительства республики. На предприятии запустили стекловаренную печь №1. После вывода на полную мощность первого этапа производства будет создано 450 рабочих мест.

Инвестором для возобновления предприятия выступил ООО «Гласс Декор». В рамках инвестпроекта СК «Развитие» запустит производство бесцветной стеклянной тары для пищевой промышленности. Срок реализации проекта составляет 5 лет. Предполагается, что годовая мощность производства составит 310 млн изделий.

По данным «СПАРК Интерфакс», ООО «Стеклянная компания “Развитие”» было зарегистрировано в Рузаевке в апреле 2019 года с минимальным уставным капиталом в 10 тыс. руб. Основным видом деятельности является производство полых стеклянных изделий. Гендиректор – Сергей Агеев, собственник – ООО «Гласс Декор» (Московская область), 47% которого принадлежат гендиректору компании Владимиру Арутюнову, 22% – Елене Белеванцевой, 15,5% – Александру Аванесяну, 4,5% – Раисе Рапопорт, 3,7% – Гелене Кандель, 3% – Ивану Крылову. Еще 4,5% принадлежат кипрскому оффшору «Компания Гендария Консалтинг ЛТД». По итогам 2017 года при выручке в 113,6 млн руб. прибыль «Глас Декор» составила 65,7 млн руб.

Анастасия Еремина