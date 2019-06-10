Матвиенко предложила оценивать губернаторов по привлечению инвестиций в регионы

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко считает, что критерии для оценки работы губернаторов «не могут быть формальными». Как заявила спикер в интервью газете «Известия», от профессионализма глав регионов зависит и привлечение инвестиций.

«Было бы правильным ввести критерий, который будет выявлять эффективность губернатора в привлечении инвестора на современных платформах. Главы регионов будут соревноваться, тянуться друг за другом»,— сказала госпожа Матвиенко.

Спикер также убеждена, что выбранные критерии «должны учитывать оценку, которую население дает деятельности губернатора и его команды». «Главным экзаменом для губернатора являются выборы. …Но выборы проходят раз в пять лет, а оценивать руководителей регионов надо ежегодно, чтобы они повышали эффективность своей работы»,— пояснила она.

В апреле президент Владимир Путин утвердил критерии оценки эффективности работы руководителей субъектов России и региональных органов исполнительной власти. Введено 15 критериев, в числе которых — уровень доверия к власти, уровни реальной зарплаты и бедности, а также объем инвестиций в основной капитал.

Подробнее о критериях оценки эффективности глав регионов — в публикации “Ъ” «Губернаторы получат новые оценки».