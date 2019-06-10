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НОВАТЭК думает о приемном терминале на Камчатке

Контекст

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 9

Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон признал, что прежний план по газификации Петропавловска-Камчатского признан слишком дорогим. НОВАТЭК собирается к концу 2022 года построить на Камчатке перевалочный терминал в бухте Бечевинская, где сжиженный газ будет перегружаться с газовозов ледового класса в обычные СПГ-танкеры. В процессе перевалки образуется так называемый отпарной газ, его предполагалось направить в Петропавловск. Однако, как заявил господин Михельсон, стоимость трубы до города из-за сложной местности может превысить 100 млрд руб. Поэтому сейчас рассматривается вариант строительства в Петропавловске приемного терминала СПГ мощностью до 1 млрд кубометров, куда НОВАТЭК может доставлять СПГ на небольшом танкере из Бечевинской бухты.

Юрий Барсуков


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