Советские граждане едва ли не впервые увидели знаменитый… конструктор «Лего». Напомним контекст: о советском быте многие сегодня вспоминают без сожалений — жизнь в эпоху всеобщего дефицита была уныла и неудобна. Тем удивительнее узнать, сколько привычных нам вещей, оказывается, презентовали в разгар лета 1979 года. Так и засомневаешься: а был ли дефицит?

«Новейшие модели одежды, современные и суперсовременные светильники, а иногда и ткани в духе наших дедушек и бабушек,— мода такова, что она нет-нет да и заглянет в прошлое…» — перечислял наш журнал. За примерами далеко ходить не надо: знаменитая «датская фирма» привезла в Москву «пластмассовые конструкторы», «из них можно собрать автомобиль и дом, самолет и космический спутник или такое вот сооружение, похоже на собор». Сегодня название этой фирмы, а заодно и имя ее конструктора хорошо известны россиянам. А тогда было, что называется, в диковинку!

Или другие, не менее примечательные примеры: там же, на выставке, были представлены новые бритвы компании «Жиллетт». А как насчет польских бытовых приборов? Кристина Янска из «Предом-Зелмер» предлагала посмотреть на… миксер. Это, мол, «для кухни сегодняшнего и завтрашнего дня». Стилист Ник Фэро из ФРГ и вовсе удивил: прямо на глазах у изумленных советских граждан делал макияж. А показ французской моды можно сравнить с маленькой частной революцией…

Откуда столько иностранцев и иностранных товаров? Объяснение тоже есть: впереди Олимпийские игры, так что железный занавес пришлось приподнять. «Многие зарубежные фирмы хотели бы оказаться в престижном ряду поставщиков Олимпиады-80»,— писал «Огонек». А мы сегодняшние можем констатировать: быт и мода оказались сильнее политики.