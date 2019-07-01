Всемирный день поцелуя (World Kiss Day) отмечают 6 июля во многих странах. В городах нашей страны в этот день тоже пройдут различные конкурсы поцелуев с призами и подарками. Большинство филематологов — ученых, изучающих физиологию и психологию поцелуев,— считают, что целоваться полезно. Поцелуи укрепляют иммунитет, снижают уровень стресса и помогают сжигать калории — целых

26 ккал за один раз!

Трудодень был заменен в колхозах СССР на ежемесячную зарплату с 1 июля 1966 года. Постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР «О повышении материальной заинтересованности колхозников в развитии общественного производства» вместо трудодней вводилась гарантированная оплата труда колхозников, включая право на дополнительную оплату и премию. Впервые за много лет селяне стали на руки получать «живые» деньги.

День ГАИ России (День ГИБДД МВД России) — 3 июля. В этот день в 1936 году было утверждено «Положение o Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД CCCP». В честь праздника наградят лучших сотрудников ГИБДД, проведут концерты и спортивные состязания. Так, в Марий Эл стартует чемпионат по шахматам, посвященный 83-й годовщине образования Госавтоинспекции.

День работников морского и речного флота отмечают в нашей стране ежегодно в первое воскресенье июля (7). В Северной столице в этот день в рамках Морской ассамблеи пройдет уже традиционный IV Санкт-Петербургский речной карнавал. На каждом судне, которое будет проходить перед зрителями по реке Мойке, организуют красочное театрализованное действие. Тема всех выступлений на карнавале — «Год театра».

Пасечники отмечают свой праздник 2 июля, в день Зосима и Савватия — пчельников — покровителей пчел. Если пчелы летят к ульям — скоро дождь, а если сидят на стенках — к сильной жаре. В эти дни зацветает липа. Если на Мефодия (3) зарядил дождь — он будет идти еще 40 дней. Если паук активно плетет паутину — погода будет сухой и ясной, что хорошо для большого покоса, который начинается с Ивана Купалы (7).