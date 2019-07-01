Сахарой повеяло

Раскаленные потоки воздуха из Сахары, захваченные мощным антициклоном, перегрели Европу. Температура на континенте на минувшей неделе достигла рекордных для этого времени года отметок 35–40 градусов сразу в нескольких странах. Под горячий поток попали Франция, Австрия, Германия, Испания, Италия и даже скандинавские Дания и Швеция. Каждая страна идет на самые разные меры, чтобы обуздать жару: во Франции перенесли школьные экзамены, в некоторых городах Италии рабочий день теперь начинается раньше обычного, в Чехии открывают на ночь сады, чтобы люди могли почувствовать свежесть, а в венском зоопарке орангутангам на ночь раздают мокрые одеяла. В Европе хорошо помнят об аномальной жаре в 2003 году, когда от болезней, вызванных высокой температурой, умерли около 20 тысяч человек, большая часть — во Франции. Теперь президент Макрон объявил о мобилизации «всего правительства» в связи с погодными условиями. Власти призывают граждан реже выходить на улицу, пить больше воды и быть внимательными к старикам и детям. Синоптики предупреждают: и нынешняя неделя в Европе будет очень жаркой