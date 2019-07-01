Выйти из тени

Чиновница Минэкономразвития предложила контролировать расходы россиян — в целях борьбы с теневой экономикой. И хотя ведомство от инициативы открестилось, блогеры заволновались всерьез.

Начните с себя

IchimaruGin : «"Департамент макроэкономического развития условно посчитал неработающих 15–17 млн человек. За 2018 год бюджет потерял 4 млрд рублей на подоходном налоге и страховых взносах". Да они издеваются! У полковника МВД Захарченко нашли более 9 млрд, у полковника ФСБ Чекалина — 12 млрд, у семьи сенатора Ашуркова — 40 млрд. Так что пусть сначала слуги государства доказывают, откуда у них с их зарплат особняки и яхты».

Все излишки — государству

Allander : «Ну да, белую экономику уже ушатали, настало время заняться теневой. Деньги заканчиваются, пора пошуршать у нищего населения. Ждем коллективизацию, продразверстку, раскулачивание, изъятие хлебных излишков».

Завтра — война?

el-murid : «Элита пытается превратить в пищевой ресурс население, обкладывая его все новыми оброками и податями, но здесь тоже есть предел, который почти наступил. Рост протестов не дает возможности облагать новыми поборами, тут бы удержать уже имеющиеся».

Тьма наступает

timonsterrr : «Они этим спровоцируют уход оборотов в наличные деньги. Главное — найти способ обналичивать, скажем, криптовалюту. А то, что было в тени, там и останется. Только тень будет еще темнее и загадочнее».

Блоги читала Наталья Радулова

Ваше мнение

Цифра

На 15%

в среднем выросли цены на услуги высшего образования в стране, следует из опубликованного недавно отчета Росстата за май 2019 года, по сравнению с показателем прошлого года. Так, семестр обучения в государственных и муниципальных вузах в среднем по России стоит 68,9 тысячи рублей, в негосударственных — 55,2 тысячи рублей. По прогнозу, к сентябрю этого года стоимость высшего образования вырастет еще на 15–20 процентов.

Источник: «Коммерсантъ»

737 суток

провел на Международной космической станции (МКС) россиянин Олег Кононенко, тем самым установив рекорд суммарного пребывания на ней. Такое число дней «набежало» за четыре полета на МКС космонавта, который вернулся на Землю на прошлой неделе. Космонавт таким образом побил рекорд соотечественника Юрия Маленченко, на счету которого пять полетов на МКС и 702 дня, проведенных на станции.

Источник: «РИА Новости»

4 тысячи точек торговли

появятся в почтовых отделениях по всей стране до конца 2019 года, объявила «Почта России». Инициатива охватит 61 регион, где будут открыты «Почтамаги» — точки розничных продаж, согласно сообщению, «в формате самообслуживания со свободной выкладкой товаров». Причем, как обещается, в продаже будут не только канцелярские товары (они продаются и сегодня), посетителям почты предложат «напитки, снеки и кондитерские изделия».

Источник: «Российская газета»

Настроение

Молодо, расточительно

Главной чертой современной молодежи большинство россиян считает ориентацию на материальные ценности. Так ответили 82%, и с такой оценкой согласны 79% тех, кому от 18 до 24 лет. Вместе с тем, полагает большая часть россиян, молодое поколение эгоистично, расточительно, его отличают леность, лицемерие, бескультурье и равнодушие к родной стране. Сама молодежь считает себя, напротив, вежливой и отзывчивой, признавая, впрочем, свое неумение обращаться с деньгами. Несмотря на критическую в целом оценку, россияне все же отмечают, что нынешняя молодежь открытая, доброжелательная, активная, общительная и смелая.

Источник: ВЦИОМ