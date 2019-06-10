Крупный улов

ПАО «Ленэнерго» обеспечит электроэнергией город-спутник «Южный» и «ИТМО Хайпарк», который разместится на его территории. Для сетевой компании этот инвестпроект станет одним из крупнейших: на создание схемы электроснабжения города-спутника будет направлено 5,71 млрд рублей, что превышает 20% от годового финансирования инвестпрограммы «Ленэнерго». Эксперты отмечают риски несвоевременного ввода крупных строительных объектов: чтобы инфраструктура «Ленэнерго» не простаивала, компании целесообразно предусмотреть в соглашении инструменты, связанные с ответственностью застройщика, например, за счет механизма take-or-pay.

На прошлой неделе правительство Петербурга, ПАО «Ленэнерго», АО «ИТМО Хайпарк» и ООО «Город-спутник "Южный"» заключили на ПМЭФ соглашение, целью которого является создание схемы электроснабжения для крупных девелоперских объектов в Пушкинском районе. Первый этап проекта предусматривает формирование заявок на техприсоединение от управляющей компании «ИТМО Хайпарка» и девелопера города-спутника — компании «Старт Девелопмент», а также продажу «Ленэнерго» земельных участков площадью 0,9 га для размещения электросетевых объектов. Правительство Петербурга должно рассмотреть предложения «Ленэнерго» по развитию электрических сетей в Пушкинском районе и включить их в инвестпрограмму сетевой компании.

В рамках этого проекта «Ленэнерго» построит цифровую подстанцию «Город Южный» 110/20 кВ мощностью 160 МВА, две кабельные линии 110 кВ протяженностью 10,5 км, а также цифровую распределительную сеть 20 кВ с установкой блочных комплектных трансформаторных подстанций. При строительстве подстанций «Ленэнерго» использует цифровые технологии, которые позволяют достигнуть высокой надежности электроснабжения потребителей. Как пояснили в компании, эти технологии предполагают высокую автоматизацию, обеспечивающую наблюдаемость и управляемость посредством внедрения функции самовосстановления сети, автоматической локализации мест повреждения, равномерного распределения нагрузки, средств мониторинга и самодиагностики оборудования. Техническая сложность проекта заключается в большой протяженности кабельных линий 110 кВ «Ленэнерго», пересекающих земли собственников и региональных автомобильных трасс. «Ленэнерго» планирует ввести подстанции и кабельные линии 110 кВ в 2021 году, а объекты распредсети по факту заключения договоров техприсоединения — до 2024 года.

Ориентировочная стоимость строительства подстанции и кабельных линий 110 кВ — 2,25 млрд рублей (без НДС), а строительства распределительных сетей 20 кВ — 3,46 млрд рублей без НДС. Для сравнения, финансирование инвестпрограммы «Ленэнерго» за 2018 год составило 25,9 млрд рублей. При реализации этого проекта «Ленэнерго» планирует использовать заемные средства (примерно 40% от стоимости проекта), а также плату за техприсоединение (примерно 60%). Возврат заемных средств будет обеспечен доходом и возвратом на инвестированный капитал, включаемыми в выручку по передаче электроэнергии начиная с года, следующего за годом ввода объектов в эксплуатацию (с 2022 года).

«Для нас это очень важный проект не только с точки зрения имиджа компании — речь идет об обеспечении надежного электроснабжения объектов "ИТМО Хайпарк" и целого города-спутника "Южный",— но и с точки зрения основного бизнеса "Ленэнерго": по нашим подсчетам, после реализации первой очереди ежегодный прирост котловой выручки по передаче электроэнергии должен составить около 300 млн рублей»,— заявил “Ъ” гендиректор «Ленэнерго» Андрей Рюмин.

«После консолидации с Санкт-Петербургскими электросетями и "Петродворцовой электросетью" "Ленэнерго" — единственная сетевая компания, имеющая большой опыт строительства подстанций 110/10 кВ в нашем регионе. И нельзя забывать, что компания должна не только построить подстанцию 110/10 кВ, но и обеспечить ее присоединение к национальной сети, что требует наличия серьезных структурных взаимосвязей и технического потенциала»,— отметил вице-губернатор Петербурга Максим Шаскольский. Он подчеркнул, что это соглашение — результат переговоров компаний, и Смольный готов поддержать их договоренности.

«Ленэнерго» строит только энергетическую инфраструктуру к городу-спутнику, но не отвечает за девелоперскую часть проекта, завершение которой может быть сдвинуто по срокам по независящим от сетевой компании обстоятельствам. Как поясняет глава агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров, первый этап проекта с учетом превалирования бюджетного финансирования в проекте «ИТМО Хайпарк» (около 65%, в том числе более 53% из федерального бюджета) сопряжен с минимальными рисками для «Ленэнерго», а строительство дополнительных подстанций и линий электропередачи для жилых и социальных объектов «Южного» будет синхронизировано с фактическими сроками сдачи отдельных очередей проекта.

«Для снижения рисков опережающего ввода и незадействования энергообъектов "Ленэнерго" и правительству Петербурга целесообразно предусмотреть в соглашении инструменты, связанные с ответственностью УК "Старт Девелопмент", например, за счет механизма take-or-pay», — считает эксперт.

Алексей Кириченко