Главные события новгородской истории

859 — официальная дата основания города.
862 — легендарное призвание варягов, возникновение русской государственности.
990 — Новгород принял христианство.
1136 — возникла Новгородская республика.
Между 1189 и 1199 — договор Новгорода с Готским берегом, Любеком и немецкими городами о мире, торговле и посольских отношениях.
1238 — татаро-монголы не дошли до города 200 км и повернули к югу от урочища Игнат-Крест.
1240 — победа новгородского войска над шведами в Невской битве.
1242 — победа новгородского войска над тевтонскими рыцарями (Ледовое побоище).
1456, 1471, 1477–78 — московско-новгородские войны.
15 января 1478 — жители Новгорода признали власть московского великого князя Ивана III. Новгородская республика прекратила свое существование.
1569/1570 — опричный погром в Новгороде, им руководит лично Иван Грозный. Город разграблен. От убийств, голода и мора погибла большая часть населения города.
1611–1617 — шведская оккупация Новгорода. По Столбовскому миру город возвращен России.
1727 — Новгород становится столицей вновь образованной Новгородской губернии.
Первая половина XIX века — Новгород становится центром военных поселений.
1862 — Новгород становится центром празднований тысячелетия Российского государства. В городе воздвигнут памятник Тысячелетию России.
Декабрь 1917 — в городе установлена Советская власть.
1927 — Новгородская губерния ликвидируется, ее территория входит в состав Ленинградской области.
15 августа 1941 — 20 января 1944 года — оккупация города немецкими и испанскими войсками. Город почти полностью разрушен.
5 июля 1944 — образована Новгородская область с центром в Новгороде.
11 июня 1999 — город переименован в Великий Новгород.
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