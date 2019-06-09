Главные события новгородской истории

859 — официальная дата основания города.

862 — легендарное призвание варягов, возникновение русской государственности.

990 — Новгород принял христианство.

1136 — возникла Новгородская республика.

Между 1189 и 1199 — договор Новгорода с Готским берегом, Любеком и немецкими городами о мире, торговле и посольских отношениях.

1238 — татаро-монголы не дошли до города 200 км и повернули к югу от урочища Игнат-Крест.

1240 — победа новгородского войска над шведами в Невской битве.

1242 — победа новгородского войска над тевтонскими рыцарями (Ледовое побоище).

1456, 1471, 1477–78 — московско-новгородские войны.

15 января 1478 — жители Новгорода признали власть московского великого князя Ивана III. Новгородская республика прекратила свое существование.

1569/1570 — опричный погром в Новгороде, им руководит лично Иван Грозный. Город разграблен. От убийств, голода и мора погибла большая часть населения города.

1611–1617 — шведская оккупация Новгорода. По Столбовскому миру город возвращен России.

1727 — Новгород становится столицей вновь образованной Новгородской губернии.

Первая половина XIX века — Новгород становится центром военных поселений.

1862 — Новгород становится центром празднований тысячелетия Российского государства. В городе воздвигнут памятник Тысячелетию России.

Декабрь 1917 — в городе установлена Советская власть.

1927 — Новгородская губерния ликвидируется, ее территория входит в состав Ленинградской области.

15 августа 1941 — 20 января 1944 года — оккупация города немецкими и испанскими войсками. Город почти полностью разрушен.

5 июля 1944 — образована Новгородская область с центром в Новгороде.

11 июня 1999 — город переименован в Великий Новгород.