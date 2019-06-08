Максим Орешкин вступился за конкуренцию банков

Министр экономического развития Максим Орешкин выступил против контроля ЦБ над частными банками. В кулуарах Петербургского экономического форума он заявил, что «не может одна организация регулировать, надзирать и еще владеть активами». В банковской сфере должно быть больше конкуренции и частного капитала, отметил Орешкин.

Сейчас Центробанк владеет контрольным пакетом в Сбербанке, напомнил директор Центра структурных исследований Института экономической политики им. Гайдара Михаил Хромов. И роль ЦБ на рынке, по сути, примерно равна роли государства. «Есть несколько аспектов. Первое — ЦБ является владельцем контрольного пакета крупнейшего российского банка, Сбербанка, 50% +1 акция. Соответственно, здесь есть определенный конфликт интересов. С другой стороны, это дополнительный бонус для крупного банка, потому что он ассоциируется у основной массы потребителей с государством, поэтому воспринимается как более надежный.

Это позволяет ему поддерживать более выгодные для себя условия, более низкие ставки.

Второе — регулирование. В принципе, у ЦБ есть несколько категорий банков, к которым применяются разные подходы, и они не зависят от собственности банка. Допустим, тот же самый Альфа-банк: формальные требования к нему применяются те же, что и к ВТБ, несмотря на то, что один — частный, а другой — государственный. Но поскольку частные банки имеют достаточно высокую рыночную долю, здесь, естественно, есть определенные проблемы проблемы в конкуренции, когда крупнейшие банки воспринимаются широким кругом вкладчиков как более надежные, чем остальные. Единственный способ, которым может повлиять ЦБ, — напрямую на тот банк, который находится у него в подчинении — это Сбербанк. Здесь роли ЦБ и правительства удивительно совпадают, и должна проводиться какая-то согласованная политика. Нельзя сказать, что исключительно ЦБ ответственен за огосударствление банковского сектора», — считает Хромов.

Два года назад регулятор создал Фонд консолидации банковского сектора для санации кредитных организаций. Он контролирует ряд крупных банков, в том числе «ФК Открытие», Промсвязьбанк и «Траст». Конфликт между Минэкономразвития и ЦБ начался давно, и победу одержит, скорее всего, регулятор, считает руководитель практики «Финансовые организации» правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» Магомед Газдиев: «Это часть тренда, связанного с тем, что в экономике перекос сейчас в сторону уменьшения всех возможных и даже потенциальных рисков. А конкуренция — это всегда определенного рода проблемы, которые могут возникать, если вы инвестируете в тот или иной бизнес. Поэтому ЦБ, как структура, призванная сделать экономику максимально спокойной, тихой, безрисковой, стремится увеличивать и наращивать долю государственного участия. У Минэкономразвития задача диаметрально противоположная — сделать так, чтобы экономика бурно развивалась. Есть ощущение, что успеха добьется регулятор по двум весьма субъективным причинам. Первая — это понятно и привычно нашему обществу, которое меньше 30 лет назад сбросило с себя оковы государственной плановой экономики. Вторая — это часть большого тренда. Мы во многом стремимся вернуться к системе государственного планирования. И, конечно, контроль ЦБ над коммерческими банками усиливается».

Недавно Минэкономразвития опубликовало поправки к закону «О защите конкуренции». Они запрещают государству покупать пакеты акций и доли частных банков. Против этой идеи тогда выступил Минфин. В ведомстве считают, что вместо тотального запрета нужно контролировать только те сделки, которые ведут к ограничению конкуренции.

Александра Козлова