Boeing в 2017 году отложила починку неисправности в системе безопасности модели 737 MAX

Компания Boeing планировала в 2020 году устранить неполадки с системой безопасности лайнера 737 MAX, сообщает Reuters со ссылкой на заявление членов Комитете Палаты Представителей по транспорту и инфраструктуре.

Сигнал системы безопасности должен предупреждать пилотов о неисправных датчиках угла атаки в самолетах. Предполагается, что именно ошибочные данные датчиков могли сыграть решающую роль в крушениях самолетов этой модели в Эфиопии и Индонезии. Сигнал тревоги мог бы подсказать пилотам лайнеров, что датчики передают неверную информацию, но так как регуляторы не требуют его установки он являлся не входившей в стандартный комплект функцией.

Ранее сообщалось, что специалисты Boeing выявили неполадки с системой тревоги еще в 2017 году, но не сообщил авиакомпаниям и регулятору об этом дефекте. Корпорация утверждала, что эта система «не является необходимой для безопасной эксплуатации самолета» и лишь «предоставляет дополнительную информацию».

Напомним, Boeing 737 MAX 8 потерпел крушение у берегов Индонезии в октябре 2018 года, все находившиеся на борту 189 человек погибли. В марте 2019 года аналогичный самолет авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Африке. Тогда жертвами крушения стало 157 человек, в том числе трое россиян. После инцидентов почти все страны мира ввели запрет на полеты этих самолетов в своем воздушном пространстве.

О последствиях катастроф — в публикации “Ъ” «Авиакомпании подсчитывают миллионные убытки от простоя 737 MAX».