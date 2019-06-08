Гражданам разрешат снимать чиновников

В Санкт-Петербурге суд удовлетворил иск активистки Марины Мачневой, оспаривавшей запрет на съемку должностных лиц во время личного приема граждан, закрепленный в распоряжении администрации губернатора Санкт-Петербурга, признав в этом ограничение права на информацию о деятельности госорганов. Иск был подан после нескольких попыток пенсионерки зафиксировать визиты к начальнику отдела приема обращений Смольного Владимиру Михайлову.

В феврале 2019 года 72-летняя гражданская активистка (занимается правозащитной деятельностью в сфере ЖКХ) Марина Мачнева обратилась в горсуд Петербурга с административным иском, возражая против запрета на ведение видеосъемки при личном приеме должностного лица. Она оспорила распоряжение о внесении изменений в инструкцию по делопроизводству администрации губернатора Санкт-Петербурга, принятое в августе 2017 года.

Иску предшествовал другой судебный процесс. Глава петербургской жилищной инспекции (подразделение Смольного) Владимир Зябко в октябре 2017 года отсудил у Марины Мачневой 10 тыс. руб. по иску об оскорблении чести и достоинства за публикацию в соцсети видео, на котором чиновник покидает свое рабочее место раньше положенного времени. Эти кадры госпожа Мачнева сняла, пытаясь попасть на прием к главе жилинспекции. К ролику активистка добавила комментарий о несоблюдении графика приема господином Зябко, позволив себе высказаться относительно компетенции госслужащего. Глава жилищной инспекции Петербурга в качестве сатисфакции потребовал с пенсионерки 1 млн руб., затем снизил сумму компенсации до 10 тыс. руб. После вынесения решения по этому делу, по словам юриста «Команды 29» Максима Оленичева, представляющего интересы Марины Мачневой, стало известно о существовании распоряжения, запрещающего съемку должностного лица при личном приеме.

Из документа, в частности, следует, что личный прием не проводится (а если начат, то прекращается) в случаях, если гражданин осуществляет его видео- или аудиозапись без согласия должностного лица, проводящего прием. По словам Максима Оленичева, распоряжение не было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, как того требует закон Санкт-Петербурга «Об обеспечении доступа к информации о деятельности госорганов». В иске госпожи Мачневой утверждается, что нарушен принцип открытости и доступности информации о деятельности госорганов: прямого запрета на видеофиксацию происходящего во время личного приема действующее российское законодательство не содержит. В ответе на исковое заявление администрация губернатора утверждала, что ведомство вправе устанавливать любые правила личного приема граждан.

Суд согласился с доводами активистки. Мотивировочная часть решения будет подготовлена не раньше 13 июня, пока неизвестно, какие именно доводы приняты во внимание.

Максим Оленичев заметил, что госпожа Мачнева не намерена останавливаться на этом и на вынесенное ранее решение суда по иску о защите чести и достоинства Владимира Зябко до 20 июня будет отправлена жалоба в ЕСПЧ: «Будем ссылаться на ст. 10 Европейской конвенции по правам человека о свободе выражения мнения. Во-первых, Марина Мачнева не задела честь и достоинство Владимира Зябко, во-вторых, она, как общественный активист, имела право снимать органы публичной власти и выкладывать эти видео в сеть». Добавим, что Марина Мачнева является активисткой группы мониторинга работы жилищников и коммунальщиков «Наблюдаем за ЖКХ».

Марина Царева, Санкт-Петербург