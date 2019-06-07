МИД России потребовал от Вашингтона освобождения россиянки Осиповой

США должны освободить россиянку Богдану Осипову, которую отправили в тюрьму на семь лет по «нелепому обвинению в похищении собственных детей», говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. «Фактически Осипова находится в американской тюрьме на положении заложника. Требуем от властей США прекратить правовой произвол и освободить Осипову»,— заявила госпожа Захарова.

В сообщении МИДа отмечается, что госпожу Осипову арестовали в штате Канзас почти два года назад после того, как она увезла детей в Россию, спасаясь от домашнего насилия со стороны бывшего американского супруга. «При этом совершенно законные требования к нему о выплате алиментов были инкриминированы ей в качестве "вымогательства"»,— говорится в комментарии Марии Захаровой.

По мнению представителя МИДа, речь идет о заведомой предвзятости к гражданам России со стороны правосудия США, где последнее время работает принцип «русская — значит виновна». «Судебное заседание проходило в атмосфере демонстративно негативного отношения американского судьи к нашей соотечественнице и нескрываемой симпатии к ее бывшему мужу-американцу и прочим обвинителям»,—отмечается в сообщении МИДа. При этом, указала госпожа Захарова, Богдане Осиповой предлагают вернуть детей в США в обмен на свободу.

Напомним, накануне федеральный окружной суд города Уичито (штат Канзас) приговорил Богдану Осипову к семи годам тюрьмы за вымогательство и похищение своих детей. Иск против россиянки подал ее бывший муж и отец ее двух дочерей, бывший американский военнослужащий Брайан Мобли. Генконсульство РФ в Хьюстоне назвало приговор россиянке «несправедливым и негуманным» и пообещало добиваться его пересмотра.