Сегодня исполняется 65 лет заместителю министра финансов Российской Федерации Сергею Сторчаку

Его поздравляет председатель правления Евразийского банка развития Андрей Бельянинов:

— Сергей Анатольевич, согласитесь, вступаем в тот возраст, когда в полной мере можно оценить совершенные годы и в смысле совершённого, и в смысле прожитого, и в смысле нынешнего, и в смысле грядущего… Во всех смыслах можно констатировать: великолепно все! Примите искренние поздравления и сердечные пожелания о здравии, бодрости, о радостном впечатлении каждого мгновения прекрасной жизни.

Александр Коновалов Фото: Андрей Чепакин, Коммерсантъ

9 июня исполняется 51 год министру юстиции Александру Коновалову

Его поздравляет президент Федеральной палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко:

— Глубокоуважаемый Александр Владимирович! От всей души поздравляю Вас с днем рождения! Как руководитель министерства, отвечающего за государственную политику и правовое регулирование в сфере адвокатуры, Вы всегда проявляете мудрость, доброжелательность и готовность к диалогу. Очень высоко ценю наше сотрудничество и желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, покорения новых профессиональных вершин!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»