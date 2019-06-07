Визит Владимира Преснякова в Перми подорожал на 518 тыс. рублей

МАУ «Агентство социокультурных проектов» разместило две закупки по организации выступления в День города Владимира Преснякова-младшего — на 250 тыс. руб. и 268 тыс. руб. Обе размещены у единственных поставщиков. Первую возьмет на себя ИП Дарья Зверева, вторую — ИП Андрей Васькин.

В материалах каждой закупки размещено одинаковое техническое задание — райдер двухдневного пребывания в Перми певца (12 и 13 июня). Организация включает доставку коллектива господина Преснякова в Пермь— на рейсе «Аэрофлота». Всего приезжает 16 человек, из них господин Пресняков и его директор Оксана Остапчук летят бизнес-классом. Обратно коллектив собирается путешествовать на поезде (два отдельных купе «СВ», четыре простых купе в одном вагоне).

Группа певца будет передвигаться на Mercedes Sprinter. Отдельно отмечается, что коллективу не подходят для передвижения микроавтобусы типа «Газель» и «Соболь». Сам же певец намерен передвигаться на авто представительского класса: Mercedes, BMW, Audi, Volvo.

Проживать музыканты собираются в гостинице уровня не менее четырех звезд. Для господина Преснякова должен быть забронирован номер «люкс» (двухкомнатный, темные шторы, мини-бар).

Певец и его директор заказали себе питание в номер. Сам коллектив потребовал себе в гримерку и в микроавтобусы воды Evian, Vitel и CocaCola в банках. В гримерке также должны быть: мясное, рыбное ассорти, сырная тарелка, овощи, фрукты, ассорти орехов и многое другое.

Подрядчики должны также обеспечить круглосуточную охрану артиста (встреча, проводы в аэропорту, сопровождение на саунд-чек и на концерт, при проходе на площадку, сопровождение на все время пребывания артиста в городе не менее двух человек).

Напомним, ранее краевые власти выделили на концерт господина Преснякова 1,6 млн руб. Закупку выиграл сам певец, зарегистрировавшийся в качестве ИП. Таким образом, выступление певца обойдется бюджету в 2, 1 млн руб.