«Торговый комплекс Центральный» признан банкротом

Арбитражный суд Башкирии сегодня признал банкротом ООО «Торговый комплекс Центральный». В компании начато конкурсное производство. Мотивировочная часть решения суда не опубликована.

С заявлением о признании «Центрального» несостоятельным в декабре прошлого года в суд обратилось ООО «БВК Экспо». Требования к должнику «БВК экспо» тогда оценивал в 30,75 млн руб. В конце января заявление о признании компании несостоятельной направлял сам «Центральный».

«БВК Экспо» с июля прошлого года принадлежит Уралу Гарееву. Ранее основным владельцем компании был Георгий Ожиганов, аффилированный со структурами, владеющими ТК «Центральный». В течение прошлого года о намерении обратиться с заявлением о банкротстве ТК уведомляли как структуры, близкие к уфимскому «ВДНХ-Экспо» («Финвесторг-Уфа»), так и сам ТК и банк «Траст».

ООО «ТК Центральный» в декабре прошлого года объявило о ликвидации. Ликвидатором назначен бывший гендиректор предприятия Игорь Мутраков. Уставный капитал ТК — 185 млн руб. Выручка в 2017 году 514,5 млн руб., чистая прибыль — 16,73 млн руб. Стоимость чистых активов на начало 2018 года оценивалась в 321,69 млн руб.

Олег Вахитов