«Газпром» планирует построить в Татарстане комплекс по сжижению природного газа

«Газпром» построит на территории индустриального парка «Чистополь» комплекс по сжижению природного газа (СПГ) и сеть криогенных автозаправок. Как сообщает пресс-служба главы региона, соответствующий документ был подписан между главой компании Алексеем Миллером и президентом республики Рустамом Миннихановым.

Комплекс предполагается реализовать в рамках программы «Развитие рынка СПГ в качестве газомоторного топлива в Республике Татарстан на 2019 — 2030 годы». Объемы инвестиций пока не разглашаются.

Ранее сообщалось, что комплекс СПГ мощностью до 200 тыс. тонн в год появится в республике к 2030 году, а сеть криогенных заправок будет состоять из 13 пунктов в разных районах Татарстана. Прогнозируется, что к 2030 году в регионе ежегодное потребление сжиженного газа достигнет 197 тыс. тонн.

“Ъ-Казань”