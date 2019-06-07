Президент «Магнита» Ян Дюннинг увеличил свою долю в уставном капитале ритейлера

Член правления и президент ПАО «Магнит» Ян Дюннинг увеличил свою долю в уставном капитале компании на 0,022965%. Теперь его доля акций ритейлера составляет 0,103775%, говорится в сообщении общества, опубликованной на ресурсе Центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс».

Кроме того, бывший вице-президент ВТБ, директор по стратегическим коммуникациям и член правления ПАО «Магнит» Юрки Талвитие стал владельцем 0,000469% акций ритейлера. Ранее сообщалось, что акционерами ПАО также стали выходцы из X5 гендиректор «Магнита» Ольга Наумова (0,016173%), финансовый директор Елена Милинова (0,007068 %), директор по персоналу Татьяна Князева (0,003332 %), директор по планированию и товародвижению Марья Дей (0,001617 %), замгендиректора Владимир Сорокин (0,018135 %). Также в состав правления компании входит ветеран «Магнита» Евгений Мельников (0,0016917%), директор по юридической работе и корпоративному управлению торговой сети Елена Жаворонкова (0,003089 %) и директор по управлению розничной сетью Руслан Исмаилов, раньше работавший в «Ленте» и Metro Cash&Carry (0%).

Дмитрий Михеенко