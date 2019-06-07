Елизавета II ищет организатора вечеринок

На сайте Букингемского дворца появилась новая вакансия. Требования к соискателю не слишком высокие, впрочем, как и зарплата. Ивенторы утверждают, что в России те же услуги оплачиваются более щедро. Как устроиться на работу к королеве? Расскажут Анастасия Ройзман и Яна Лубнина.

Откликнуться на необычную вакансию может любой желающий — для этого достаточно заполнить специальную форму на сайте Букингемского дворца. Чтобы заполучить заветную строчку в резюме, высшее образование и рекомендации с прошлых мест работы не нужны. Среди требований к кандидатам — наличие опыта организации мероприятий, коммуникабельность, умение работать в команде, а также разрешение на работу в Великобритании. В пересчете на рубли организатор королевских вечеринок будет получать около 2 млн в год.

Условия труда вполне приемлемые — работа пять дней в неделю по 7,5 часов ежедневно, рассказал собственный корреспондент «Коммерсантъ FM» в Лондоне Андрей Остальский: «Предлагается должность координатора мероприятий: светских, официальных, государственных. Так называемые чаепития у королевы сюда же входят. Зарплата достаточно скромная, но это типично для королевского хозяйства — там обычно больших окладов не предлагают, потому что и так спрос велик, и конкурс совершенно колоссальный. Плюс к этому, сотрудника подкармливают. предоставляются 33 дня отпуска и отличные условия для пенсии».

Однако работать потенциальному кандидату придется немало: ежегодно Букингемский дворец проводит десятки различных мероприятий. Самое популярное из них — садовые вечеринки, собирающие до 30 тыс. гостей. Организовать один только кейтеринг уже непросто: традиционно для приема готовят 20 тыс. кусочков торта, 20 тыс. сэндвичей и более 27 тыс. чашечек чая. К тому же, нужно предусмотреть логистику, декор, развлечения (обычно это военный оркестр).

Учитывая уровень потенциального стресса и то, с каким заказчиком придется иметь дело, зарплата не слишком высока, отметил продюсер агентства праздников «Князевъ» Сергей Князев: «Любая организация мероприятия для какой-либо группы людей, неважно, это детский праздник или большой городской фестиваль, в любом случае, стресс.

Организатор мероприятия рискует тем, что если что-то не понравится какой-то части гостей, то вся его работа фактически идет насмарку.

Что касается гонорара, то для Москвы это достаточно средний доход крупного организатора мероприятий, тем более работающего по заказу высокопоставленных персон. Но при этом желающих занять эту вакансию будет множество. Поработать на главную персону Великобритании почетно».

Устроиться на работу в Букингемский дворец непросто — соискатели проходят многочисленные проверки, в том числе психологические тесты, а иногда и полиграф. Каждый из них обязуется хранить молчание — делиться какими-либо деталями своей работы строго запрещено. Первая бумага, которую они подписывают на новом месте — договор о неразглашении.