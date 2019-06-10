Жизнь пошла стороной

Ужесточение правил игры лишило страховщиков драйвера рынка — сборы по страхованию жизни упали впервые за десять лет. С начала 2019 года Всероссийский союз страховщиков (ВСС) ввел стандарт по реализации продуктов по страхованию жизни, а с 1 апреля уже ЦБ ужесточил продажи таких полисов. Теперь регулятор с помощью контрольных закупок намерен проверить, как рынок исполняет его требования, а компании подсчитывают возможные потери.

Положение страховщиков жизни кардинально изменилось в первом квартале 2019 года — период длительного двукратного роста взносов сменился падением. За первые три месяца года премии страховщиков жизни упали на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 94,8 млрд руб., свидетельствует ВСС. Взносы упали впервые за десять лет, говорит глава комитета союза по страхованию от несчастных случаев и развитию страхования жизни Максим Чернин. Сокращение взносов по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ), бывшему флагману этой отрасли, оказалось более драматичным: взносы снизились на 26,1% до 46 млрд руб. За все время существования страхования жизни его компании собрали около 790 млрд руб. премий, рассказывает директор департамента страхового рынка Банка России Филипп Габуния.

Причин, по которым сократился рынок, несколько, говорит представитель ВСС. Во-первых, исчерпана база премиальных клиентов ИСЖ, особенностью которого является единовременная уплата взносов. Средняя премия по ИСЖ с начала года составила 499,2 тыс. руб. Потенциальная аудитория ИСЖ в России ограничена примерно 10 млн граждан, и все, кто был заинтересован в этом продукте, его уже оформил, считает вице-президент ВСС Максим Данилов.

Еще одна причина сокращения рынка — внедрение стандартов продаж продуктов страхования жизни. Стандарты начали действовать на уровне ВСС с января нынешнего года, они обязывают продавцов таких продуктов в письменной форме информировать клиентов о важных условиях продукта: выкупных суммах (это размер средств, который получит клиент при досрочном расторжении договора), инвестиционных рисках, периоде охлаждения (это срок, в течение которого от договора можно отказаться и вернуть все деньги) и т. п.

Этот фактор повлиял на снижение сборов, соглашается гендиректор «Сбербанк страхование жизни» Алексей Леоненко. ЦБ был бы рад такому объяснению причин сокращения рынка, полагая, что граждане стали осознаннее подходить к покупке полисов, однако статистика жалоб свидетельствует об обратном, рассказывает Филипп Габуния. В первом квартале 2019 года количество жалоб потребителей, связанных с нарушением при продаже продуктов страхования жизни, выросло на 85% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорит он. «Количество жалоб не гигантское, тем не менее этот тренд нас настораживает»,— рассказывает Филипп Габуния.

Снижение сборов по ИСЖ было ожидаемым, считает председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. «Это следствие и разочарования людей в этом продукте, и ужесточения требования со стороны регулятора. Мы хотим здорового роста финансового рынка, а не такого, который основан на обмане. Поэтому пусть будут более умеренные темпы, но рынок будет развиваться абсолютно здоровым способом»,— сказала Набиуллина, выступая в Госдуме.

Как вспоминает Максим Чернин, ранее ежегодно сборы по страхованию жизни росли примерно на 40%. В результате с 2009 года, когда сборы по страхованию жизни составляли всего 15 млрд руб., рынок достиг своего максимума в 2018 году — тогда взносы по этому виду составили 452 млрд руб., и он стал лидером по размеру премий среди остальных видов, отмечает он.

Предупреждены и не вооружены

О падении сборов по ИСЖ ЦБ предупредил компании еще в октябре 2018 года, когда выявил нечестные продажи полисов ИСЖ. Его собственный мониторинг показал, что при продаже полисов клиентов «часто убеждают, что покупка ИСЖ принесет значительно большую прибыль, чем открытие банковского вклада», что не соответствует действительности. За время развития ИСЖ завершилась малая часть таких договоров, по которым была выплата. Как говорит Филипп Габуния, из 80 тыс. завершившихся договоров большая часть пришлась на трехлетние договоры. «К сожалению, доходность не очень радостная»,— говорит он. По его данным, по трехлетним полисам ИСЖ доходность в среднем за весь период составила 1,9%, по пятилетним — 2,4% годовых соответственно. «Показатели очень низкие, в любом случае мы говорим с вами об отрицательной динамике доходности»,— говорит он, подчеркивая, что с учетом такой доходности ему сложно представить, что потребители точно понимали, какой продукт оформляли.

Мониторинг ЦБ показал: многие клиенты были уверены, что при досрочном прекращении договора они смогут полностью вернуть деньги, которые заплатили страховщику в качестве премии, а сами средства в ИСЖ застрахованы Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Чтобы покончить с нечестными продажами продуктов, ЦБ решил с 1 апреля ужесточить процесс продажи продуктов страхования жизни. С этой даты продавцы продуктов страхования жизни обязаны предупреждать клиентов об основных рисках продукта и его существенных условиях. Делать это нужно через специальные памятки, которые подписывает клиент до оформления договора. В частности, они обязаны раскрывать клиенту порядок расчета инвестиционного дохода, информировать об отсутствии гарантий его получения, о порядке возврата денежных средств при расторжении договора страхования, а также о том, что инвестиции по договору страхования не входят в систему гарантирования АСВ. Кроме того, будет раскрываться информация о том, какая часть вложенных клиентом средств будет инвестироваться, а какая пойдет на покрытие расходов страховой организации и выплату комиссии посреднику.

Основные продавцы продуктов страхования жизни — банки. Через них в 2018 году было получено 89,3% премий, куда входит ключевой сегмент страхования жизни — ИСЖ. «Чаще всего банки предлагают своим клиентам ИСЖ как альтернативу или дополнение к депозитам»,— пишет ЦБ в своем обзоре. Заинтересованность банков в продаже страховок жизни регулятор объясняет комиссионным доходом кредитных организаций — в прошлом году банки с продажи полисов страхования жизни получили 150,6 млрд руб. вознаграждения от страховщиков.

Последствия нововведений ЦБ

Оценить эффект от введения с 1 апреля новых требований продаж полисов страхования жизни пока сложно, так как прошло не слишком много времени, говорит Филипп Габуния. Страховщики в результате опроса также затруднились сказать регулятору, как его указание сказалось на динамике продаж, добавляет он. Учитывая продолжающийся рост жалоб потребителей, ЦБ проведет контрольные закупки, чтобы проверить, как исполняется его указание, как продаются продукты, предупреждает Филипп Габуния.

Невозможно говорить о 100-процентной готовности всех страховщиков жизни к соблюдению новых требований ЦБ, рассуждает директор по правовым вопросам «Росгосстрах жизнь» Александр Козинов. По его мнению, у некоторых компаний могли возникнуть организационные сложности. Они связаны с тем, что основным каналом продаж таких продуктов являются банки, и им пришлось дорабатывать свои операционные IT-системы, чтобы учесть регуляторные нововведения. «Банки встретили это нововведение насторожено. Во многом это вызвано активным информационным фоном о "большом количестве жалоб" и о "наведении порядка"»,— говорит он. В результате этого некоторые крупные банки снизили свою активность в продажах ИСЖ, добавляет Максим Чернин, а генеральный директор «ВСК-Линия жизни» Олег Воляник отмечает, что из-за сокращения взносов по ИСЖ банки стали недополучать комиссионный доход.

Следствием сокращения рынка ИСЖ стал рост накопительного страхования жизни (НСЖ), считает генеральный директор «Росгосстрах жизнь» Алексей Руденко. Взносы по НСЖ за первый квартал выросли на 48,7% до 18,2 млрд руб., следует из данных ВСС. Такого стремительного роста по НСЖ не было последние годы, замечает Максим Чернин. Сильнее всего выросли сборы по НСЖ у страховщиков при банках, отмечает президент Ассоциации страховщиков жизни (АСЖ) Сергей Перелыгин. Большой вклад в динамику сборов по НСЖ внес «Сбербанк страхование жизни», указывает Максим Чернин. У лидера рынка «Сбербанк страхование жизни», полисы которого продаются через каналы Сбербанка, сборы по НСЖ за три месяца выросли на 84% до 7,4 млрд руб., следует из его сообщения.

Банки постепенно переориентируются на продажи других видов страхования жизни, прежде всего НСЖ, говорит управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин. Ужесточение требований привело к тому, что продать ИСЖ клиенту банка стало гораздо сложнее — его уже вряд ли получится выдать за банковский депозит, продолжает он. «По сути рынок ИСЖ подошел к своему концу и будет постепенно сворачиваться»,— уверен он. Рынок ИСЖ пережил свои лучшие годы, соглашается генеральный директор «Капитал лайф страхование жизни» Евгений Гуревич. «В отношении ИСЖ пока не могу сказать, что я вижу какой-то оптимизм»,— говорит Филипп Габуния. «Можно сказать, что ИСЖ в целом становится "токсичным" продуктом»,— добавляет Алексей Янин.

Президент АСЖ Сергей Перелыгин говорит, что результатом 2019 года станет отсутствие роста рынка. Собственные прогнозы руководителей компании неоднозначные. По мнению Алексея Леоненко, накопительное страхование вырастет на 40–50%, а глобального роста или сильного падения по ИСЖ он не видит. «На ИСЖ существенное влияние окажет указание ЦБ»,— считает он. В результате по итогам года рынок страхования жизни может сократиться в премиях на 7–10%, полагает он.

Генеральный директор «ВТБ Страхование жизни» Максим Пушкарев по итогам 2019 года прогнозирует падение рынка в пределах значений первого квартала. Рынок ИСЖ упадет в два раза, и ЦБ ничего не делает, чтобы ситуацию исправить, сетует Олег Воляник.

Евгений Гуревич 2019 год называет годом трансформации рынка страхования жизни. «Новая реальность говорит о том, что объем сборов будет все-таки сокращаться»,— говорит он. Хорошим результатом 2019 года будет, если рынок страхования жизни повторит итоги 2017 года, говорит Евгений Гуревич, подчеркивая, что его пессимистичный прогноз предусматривает куда сильное падение — к уровню 2016 года. Тогда сборы страховщиков жизни составили около 245,6 млрд руб., а в 2017 году выросли на 44% до 356,3 млрд руб., свидетельствуют данные ВСС. Но есть и оптимисты. Алексей Руденко надеется, что по итогам 2019 года рынок страхования жизни прирастет в сборах на 15%. «Если ты не веришь в рост, то зачем на этом рынке быть?» — рассуждает он.

Олег Юдин