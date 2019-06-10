ЦБ отличит хорошее от плохого

Новая модель оценки финустойчивости страховщиков, которую ЦБ обсуждал с рынком всю весну, может потребовать от них дополнительных вложений в собственный капитал. В страховом сообществе предполагают, что около сотни небольших компаний не смогут выполнить требования регулятора. Впрочем, ЦБ обещает дать рынку время на адаптацию – у компаний будет четыре года на приведение активов в порядок, при этом растущая прибыль страхового сектора должна смягчить потрясение от новой реформы.

В марте ЦБ представил страховщикам новую концепцию оценки их финансовой устойчивости. В новой схеме при расчете достаточности капитала страховщиков будут учитываться все обязательства (как страховые, так и нестраховые). При этом ЦБ будет принимать в расчет только «хорошие» активы, их рыночная стоимость будет учитывать влияние на них возможных макроэкономических рисков.

До сих пор регулятор учитывал только обязательства компаний перед страхователями. Действующие требования к финустойчивости страховщиков слабо учитывают рыночные и кредитные риски или не учитывают их совсем, а активы не всегда ставятся на баланс по справедливой стоимости, объясняют необходимость реформы в ЦБ. Поэтому возможны ситуации, когда формально активов компании хватает на исполнение страховых обязательств, но не хватает на покрытие долгов – например, если страховщик привлекает заемное финансирование. Так как баланс единый, это создает угрозу неисполнения обязательств перед клиентами – и реформа должна минимизировать риски такого развития событий. Для усиления контроля ЦБ планирует, что расчет капитала по новым принципам будет делаться ежемесячно, а не ежеквартально, как сейчас.

Оценка активов по уровню риска — более продвинутый подход, «чем действующие сейчас жестко формальные требования формата зачет/незачет (актив либо принимается в покрытие, либо нет)», — говорит управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин. Предложенная модель является крайне упрощенной версией стандартной формулы Solvency II (европейская директива риск-ориентированного подхода к страховому регулированию и надзору), добавляет глава группы рейтингов финансовых институтов Аналитического кредитного рейтингового агентства Алексей Бредихин.

ЦБ планирует к 2025 году добиться финустойчивости страховщиков на уровне надежности 90% — это означает, что достаточность капитала компаний позволит переживать шоки в экономике девяти из десяти участников рынка. До сих пор целей по сохранению финансовой устойчивости ЦБ не ставил. При этом 90-процентный уровень надежности рассчитан, исходя из сценария, в котором фондовый рынок падает на 18%, цены на жилье — на 10%, нежилой недвижимости — на 25%, прочих активов — на 50%, курсы иностранных валют растут на 44% или падают на 9%, а банковские ставки повышаются наполовину (на 48%) или снижаются на четверть (на 27%), следует из последней версии концепции. В дальнейшем, но не ранее чем к 2029 году, планируется достичь целевого показателя финустойчивости страховщиков на уровне надежности 99,5% — то есть аналогичный шок рискуют не пережить пять компаний из тысячи.

Цена вопроса

По оценкам «Росгосстраха», совокупные активы страховщиков составляют 2,9 трлн руб., из которых примерно 0,3 трлн руб. приходится на активы, наличие которых на балансе компании возможно только за счет избытка капитала. Такие активы ЦБ считает «плохими»: их можно покупать, но использовать для исполнения обязательств нельзя.

«Основной проблемой страховщиков будет не исключение плохих активов, а рисковая добавка (оценка активов с учетом кредитного и рыночного риска — то есть учет возможных потерь, таких, как дефолт эмитента с учетом его вероятности, снижение цен акций, недвижимости и т. д.— “Ъ”) к необходимому объему хороших активов, которая может существенно увеличить требования к капиталу»,— говорит Алексей Бредихин. По оценкам «Росгосстраха», понижающий коэффициент на риск могут получить 0,2–0,6 трлн руб. качественных активов. «Предложенные рынку уровни возможных потерь по отдельным типам активов от их обесценения являются очень высокими, и их, по мнению рынка, необходимо взвешивать – учитывая не только вероятность обесценения, но и вероятность реализации всех "плохих" событий одновременно»,— говорят в компании.

ЦБ планирует подготовить новые требования к активам в сентябре 2019 года, и поэтапно вводить их в действие с середины 2021 года. Добиться полного соответствия участников рынка новым нормам регулятор намерен к 2025 году.

Споры по активам

Самыми критичными для рынка пунктами при обсуждении концепции стали учет дебиторской задолженности и ограничения по концентрации (ЦБ предполагает, что доля одного актива, за исключением ОФЗ, в капитале страховщика не должна превышать 10%), говорят страховщики. ЦБ согласился смягчить лимит только в отношении доли перестраховщика: доля выше 10% может приходиться на иностранных перестраховщиков с рейтингом кредитоспособности не ниже А, созданных на территории государств—членов ОЭСР. «Ограничение в 10% к перестрахованию применять сложно — в частности, это может вызвать проблемы для дочерних компаний западных перестраховщиков, которые передают договоры в материнскую компанию, обладающую капиталом, рейтингом и т. д., и таким образом минимизируют свои риски»,— объясняет зампред правления Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) Ольга Крымова (на РНПК лимит также распространяться не будет).

Сейчас ограничения по концентрации сложно структурированы: есть 25-процентный лимит вложений в связанные стороны (материнские, дочерние компании, «дочки» «дочек», члены группы, контролирующие лица или лица, оказывающие значительное влияние на компанию и др.), 40-процентный лимит вложений в один банк и т. д. «При разумном желании ЦБ сократить концентрацию активов возникает необходимость поиска иных объектов инвестиций. А это будет связано либо с потерей доходности, либо, наоборот, с ростом уровня риска»,— считает представитель «Росгосстраха». Ограничения на концентрацию ЦБ планирует ужесточать постепенно, с достижением 10% на каждое вложение в январе 2023 года.

Лимит концентрации снизит возможности инвестирования и для страховщиков жизни, опасается финансовый директор «Сбербанк страхование жизни» Александр Жуков. Долгосрочные — три-семь лет — договоры страховщики жизни уравновешивают вложениями в столь же долгосрочные активы, а количество инструментов должного кредитного качества длительностью семь и более лет на рынке ограниченно — лимит концентрации еще уменьшит этот набор, отмечает он. ЦБ непреклонен: он настаивает на 10%, аргументируя это тем, что любая компания может найти в России десять «приличных» активов для вложения капитала, кроме того, всегда есть не подпадающие под ограничения безрисковые ОФЗ.

К вложениям в ОФЗ страховщиков подталкивают и стресс-тесты (оценка обесценения активов в результате макроэкономических шоков), указывает Алексей Янин. «Так происходит на пенсионном рынке, и это не всегда хорошо, так как средства институциональных инвесторов, которыми являются страховщики, могут перенаправляться из реального сектора экономики в покупку госдолга»,— говорит эксперт. По данным ЦБ, страховщики и так уже наращивают долю инвестиций в госбумаги: по итогам 2018 года она выросла на 7 п. п., до 19,9% активов рынка (580,1 млрд руб., из них 549 млрд руб.— ОФЗ).

Много разногласий вызвало предложение об учете в качестве хорошего актива дебиторской задолженности, говорят страховщики. Изначально ЦБ настаивал на том, что дебиторская задолженность агентов и брокеров сроком больше пяти дней не может считаться хорошим активом (по действующему порядку «дебиторка» остается «хорошей» в течение трех месяцев), но в ходе обсуждения согласился увеличить срок до десяти дней с переходным периодом до июня 2022 года. Также ЦБ предполагает, что дебиторскую задолженность можно будет учитывать, как «хороший» актив в пределах резерва незаработанной премии.

По мнению замгендиректора «РЕСО-Гарантии» Игоря Иванова, при оценке задолженности стоит использовать не формальные признаки — рейтинг должника, срок и просрочку, а методы актуарного оценивания. По итогам 2018 года дебиторская задолженность составила 11,3% от совокупных активов страховщиков (328,9 млрд руб.).

Страховщики в их нынешнем состоянии не вписываются в новую модель, говорил президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс: «Мы тестировали это на одной из самых крупных и самых богатых компаний на нашем рынке — они не соответствуют тем требованиям, которые хочет предъявить ЦБ». При этом цель ЦБ благая, требования он разрабатывает цивилизованно, дает страховщикам время на их изучение и выслушивает их аргументы, считает Игорь Юргенс.

Изменения в первую очередь затронут компании с небольшим капиталом и низкой рентабельностью, говорит Игорь Иванов. В основном это компании за пределами топ-30 рынка, считают в «Росгосстрахе». По оценкам Игоря Иванова, в течение пяти лет рынок могут покинуть до 100 компаний. «Даже если у акционеров таких компаний найдутся свободные незаемные денежные средства, то неясна экономическая выгода вложения их в капитал таких нерентабельных страховщиков. Целесообразно будет либо искать приобретателя на портфели таких компаний, либо добровольно отказываться от отдельных видов страховой деятельности»,— считает он. «РЕСО-Гарантии» замещать активы или увеличивать капитал не придется, отметил Игорь Иванов.

Отношение ЦБ к дебиторской задолженности может сильно повлиять на требования к капиталу крупных компаний, особенно работающих через посредников и агентов, указывает Ольга Крымова. Проблемы могут возникнуть и у компаний, имеющих значительные нестраховые обязательства на балансе – теперь они также потребуют покрытия активами. Труднее всего придется тем компаниям, чьи внутренние системы риск-менеджмента находятся на ранних этапах развития, добавляет финансовый директор «Росгосстрах жизни» Валерий Смирнов: «Обычно именно для них характерны более высокие уровни концентрации в активах и более низкое их качество». Рынку по силам переход на новые требования, считают в ЦБ, учитывая переходные периоды и динамику по прибыли. В 2018 году страховщики увеличили чистую прибыль почти вдвое (на 96,3%), она составила 164,9 млрд руб.

Елена Вебер