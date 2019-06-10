Агрострахование возвращается к корням

В эту посевную 58 регионов России заявили о намерениях страховать свои посевы и скот против 31 субъекта годом ранее. Причина — обновленный закон о страховании рисков аграриев по правилам господдержки. Полисы для АПК должны стать дешевле почти наполовину за счет сокращения страхового покрытия, но ряд крупных агрохолдингов по-прежнему не видит причин для роста популярности такого страхования.

Страхование сельскохозяйственных рисков в 2017–2018 годах резко утратило спрос. Тогда региональные органы АПК получили возможность самостоятельно распоряжаться средствами субсидий. Аграрии предпочитали тратить выделенные государством средства не на страховую защиту, а на производственные нужды. Так, объем страховых субсидий сократился с 2,6 млрд руб. в 2016 году до 940 млн руб. в 2017-м, а в прошлом году и вовсе составил 930 млн руб. Если несколько лет назад доля застрахованных на условиях субсидий посевов достигала 17%, то по итогам двух последних лет она упала до 1,7%. Сборы страховщиков по страхованию сельхозрисков также снизились на 60%, составив в 2017 году около 2,8 млрд руб. В 2018 году рынок все равно просел еще на 5%.

Согласно данным Национального союза агростраховщиков (НСА), за период с 2012 по 2017 год на возмещение ущерба аграриям из-за чрезвычайных ситуаций (ЧС) было выделено 41,2 млрд руб. из российского бюджета, выплаты по агрострахованию с господдержкой составили 28,3 млрд руб.

Для решения проблемы отрасли Минсельхоз вместе Минфином подготовили поправки к закону об агростраховании с господдержкой, которые вступили в силу 1 марта 2019 года. Одним из важных нововведений стало выделение субсидии на агрострахование из состава единой субсидии. К тому же теперь аграрии могут сами выбирать риски, которые они хотят застраховать, например, отдельно риск засухи или, наоборот, паводка, а не получать договор на условиях господдержки с полным, чаще всего не нужным покрытием. Также был отменен порог гибели урожая, с которого начинается выплата (ранее он составлял 20%); увеличен размер максимальной франшизы с 30% до 50% от страховой суммы. Кроме того, правительство закрепило порядок, при котором аграрии, не страховавшие риски при возникновении ущерба, в результате ЧС могут рассчитывать на компенсацию из бюджета только 50% потерь.

Минсельхоз и НСА возлагают большие надежды на обновленный закон о господдержке сельского хозяйства. Региональные органы управления АПК уже отмечают рост интереса к страхованию, говорят в Минсельхозе, в первую очередь из-за изменений в правилах предоставления так называемой несвязанной поддержки — она возмещает часть затрат фермеров на проведение агротехнических работ, повышение плодородия и качества почв. Согласно новым правилам, отсутствие страхового полиса на 15% сокращает объем несвязанной поддержки.

Господдержка в текущем году осуществляется в рамках единой субсидии, но Минсельхоз взял под контроль выделение этих средств. Сейчас в рамках «единой субсидии» и субсидии на несвязанную поддержку в растениеводстве был выделен отдельный лимит на стимулирование страхования, который составил 1,5 млрд руб. и 1,4 млрд руб. соответственно.

В эту посевную 58 регионов России заявили о намерениях страховать свои посевы и скот против 31 субъекта годом ранее. По данным НСА, агростраховщики—члены союза готовы застраховать на условиях господдержки почти 2,89 млн га, что в 2,5 раза больше, чем в 2018 году (1,2 млн га). В планах по страхованию скота — 7,6 млн условных голов против реально застрахованных в прошлом году 4,8 млн.

«Уже видно, что возобновилось субсидирование урожая в таких ведущих аграрных регионах Юга, как Краснодарский и Ставропольский края, где в прошлом году господдержка агрострахованию не оказывалась. Прошли регистрацию первые договоры в Белгородской, Воронежской, Тамбовской, Саратовской областях, Республике Крым, Приморском крае, Алтайском крае»,— заявил “Ъ” глава НСА Корней Биждов.

Лидер сельхозстрахования с господдержкой с долей рынка в 42% — компания «РСХБ-Страхование» — с начала 2019 года заключила вдвое больше договоров по этому виду страхования, чем за аналогичный период прошлого года. Причем контракты на страхование животных выросли более чем на 30%, а урожая — вчетверо. Обновленный закон способен на 50% снизить затраты аграриев на страхование, уверен глава «РСХБ-Страхования» Сергей Простатин. Это связано сокращением рисков, которые можно вписать в полис. «Росгосстрах» сообщает о росте запросов на страхование в 1,5 раза за первые пять месяцев 2019 года, в ВСК заявляют о 30–40-процентном росте обращений со стороны клиентов.

В большинстве случаев интерес проявляют мелкие товаропроизводители, у которых риски гибели культур велики из-за отсутствия средств для качественного выращивания урожая и его уборки, говорит руководитель департамента сельскохозяйственного страхования «Росгосстраха» Вадим Константинович. Небольшой рост заинтересованности есть и среди крупных агропредприятий, в основном холдингов, но его сдерживает не предоставление господдержки по некоторым регионам в прошлые годы. «Многие аграрии опасаются, что государство в очередной раз откажет в предоставлении субсидий на оплату второй части страхового взноса, и аграриям придется оплачивать всю страховую премию самостоятельно»,— поясняет он. С 2012 года государство возмещает агропроизводителям 50% стоимости страховки от гибели урожая или сельхозживотных, другую половину платит сам аграрий. По данным НСА, например, в 2016 году 20 регионов европейской части России и Дальнего Востока недополучили субсидии на страхование на общую сумму около 1,2 млрд руб. Из-за недополучения половины премии, которую должна была покрыть субсидия, страховщик сокращает выплаты также наполовину.

По итогам 2019 года Минсельхоз ожидает роста показателей в субсидируемом страховании посевных площадей и скота: доля застрахованных земель составит около 3% от общей посевной площади в почти 2 млн га, а доля застрахованного скота будет равна 14,2% от общего поголовья свыше 4 млн условных голов. Новые поправки к законодательству позволят к 2025 году увеличить площадь застрахованных площадей почти в шесть раз, до 11,3 млн га, а доля застрахованного поголовья может удвоиться по сравнению с показателями 2018 года — до 7,4 млн условных голов. Корней Биждов уверен, что эти показатели будут перевыполнены. Изменения в законодательстве об агростраховании помогут вырасти рынку не менее чем на 30% по итогам 2019 года, считает он.

По оценке замглавы Минсельхоза Елены Фастовой, изменения в закон должны привести к появлению линейки более доступных аграриям продуктов, а также к обеспечению страхового возмещения даже при минимальной утрате урожая. В «Росгосстрахе» “Ъ” заявили, что страховщик уже предлагает программы страхования с минимальной премией, которые рассчитаны на катастрофические риски, а также продуктовые линейки по отдельным рискам в зависимости от региона и сельскохозяйственной культуры. ВСК разнообразила линейку продуктов в агростраховании за счет новых вариантов покрытия по рискам и франшизам, стоимость страхования при неполном покрытии стала соответственно ниже. Компания ожидает рост охвата застрахованных площадей и поголовья на 30–40% по сравнению с предыдущим годом. Однако сборы могут не показать такой динамики из-за роста спроса на монорисковое покрытие с небольшой стоимостью, поясняет руководитель центра управления страховым портфелем ВСК Василий Бусаров. Премии компании по этому виду страхования в 2019 году могут вырасти на 18%, до 200 млн руб.: страховщик планирует застраховать 70–90 тыс. га земли, более 800 тыс. голов животных и 30 тыс. голов птиц с господдержкой и без нее.

Аграрии не видят мотивации

Представитель «Черкизово» соглашается с тем, что закон актуализировал покрытие рисков, например, по вынужденному убою в результате эпизоотий, что не было предусмотрено законом раньше. К тому же поправки помогли компании исключить несколько рисков неполучения субсидий по страхованию животных, потому что теперь при возникновении вспышки заражения страховщик несет ответственность за все поголовье скота, даже если убитые животные не были заражены. В то же время вступившие в силу изменения не сильно мотивируют заключать договоры по страхованию урожая. «За счет экономии на страховой премии сокращается и страховое покрытие. По сути, продукт не стал дешевле, поскольку цена, как и раньше, зависит от многих факторов, в том числе от оценки конкретных рисков страхователя страховщиком, общерыночных факторов»,— считают в компании.

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский говорит, что новых изменений недостаточно для роста популярности страхования у аграриев. «Мы страхуем недобор урожая — по нему возмещение получить практически невозможно. Нам нужен другой механизм — страхования реальных потерь»,— говорит он. Аркадий Злочевский признает, что закон немного улучшил условия страхования, но считает, что новые нормы вынуждают аграриев страховать свои посевы не в надежде добиться выплаты, а только для того, чтобы получить господдержку.

Положительный эффект закона пока и для самих страховщиков сложно оценить, считает Вадим Константинович. Это связано с уменьшением страховой премии и увеличением степени риска, а это значит, что страховщик сможет сформировать страховые резервы на выплату страхового возмещения в меньшем объеме, чем ранее. «Первый же неурожайный год съест все резервы, и вполне вероятно, большинство небольших компаний откажутся от этого вида страхования»,— говорит он.

Катерина Палашина