Cредняя стоимость ОСАГО в 2019 году снизилась почти на 6%

В 2019 году средняя стоимость полиса ОСАГО снизилась почти на 6%, сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА).

По сравнению с январем-маем 2019 года средняя цена «автогражданки» для легковых автомобилей физических лиц снизилась на 4,1%, а для легковых автомобилей юридических лиц — на 13,5%. Для грузовых автомобилей ОСАГО в среднем подешевело на 11,2%, для мотоциклов и мотороллеров — на 18,6%, для тракторов — на 12,5%.

Подорожало ОСАГО только для транспорта, убыточность которого выросла — такси (+7,1%), автобусов регулярных перевозок (+12,3%), троллейбусов (+6,9%) и трамваев (+5,5%).

«Мы видим, что конкуренция между страховщиками на рынке ОСАГО по-прежнему остается высокой и приводит к тому, что средняя цена полиса продолжает демонстрировать снижение. Сейчас конкуренция идет главным образом в разрезе типов ТС и регионов, — отметил исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев. — А после того, как реформа по либерализации тарифов будет закончена и страховщики получат возможность учитывать параметры, влияющие на аварийность конкретного водителя, безаварийные автовладельцы, уверен, ощутят ценовую конкуренцию за них среди страховщиков ОСАГО».

Напомним, 22 мая Центробанк опубликовал указание о порядке ограничения страховщиков в применении ремонта вместо денежных выплат в ОСАГО. По указанию ЦБ, страховщик лишается права на натуральное возмещение в ОСАГО, если два или более раз в течение года нарушил требования к восстановительному ремонту. Компании в ответ начали готовить повышение тарифов.

Подробности — в публикации “Ъ” «ОСАГО не приживается в ремонтном боксе».