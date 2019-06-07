В Microsoft Excel встроили котировки акций и валют в реальном времени

Microsoft заключила соглашение с биржей NASDAQ и поставщиком финансовых данных Refinitiv, говорится на сайте компании. Теперь пользователи Excel смогут встраивать в формулы котировки, которые обновляются в режиме реального времени.

Среди новых — инструмент «Акции», который показывает курс биткойна, валюты, информацию о деятельности компании и паевые инвестиционные фонды. Кроме того, доступны 52-недельный минимум и максимум, стоимость и капитализация. Для работы с «Акциями» Microsoft опубликовала короткую видеоинструкцию.

Ранее Microsoft анонсировала выпуск Office 2019. Пакет приложений включает в себя Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Project, Visio, Access и Publisher и предназначается для компаний, которые еще не перешли на облачный сервис Office 365.