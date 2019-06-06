Арт-обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Буткевич рассказывает о двух экспозициях, которые проходят в Московском музее современного искусства и Зверевском центре современного искусства.

Сегодня я расскажу о выставках совершенно разных: по пафосности, по бюджету, по позиции, которые авторы занимают или стремятся занять в истории искусств. Они схожи тем, что обе устроены на поле contemporary art, и обе рассказывают о том, как влияет на творческую личность система.

Это проект Komar&Melamid (именно так по-английски называется кураторское произведение Андрея Ерофеева в Московском музее современного искусства на Петровке). И выставка «10, 9, 8, 7» в Зверевском центре современного искусства на Новорязанской.

Ретроспектива признанных родоначальников соцарта занимает два этажа ММОМА. Оформителями, кстати, выступили Ирина Корина и Илья Вознесенский. Представленные работы начинают временной отсчет с 1972 года, со времени рождения этого, как пишет Ерофеев, «коллективного автора». Одна из первых работ — знаменитая «Встреча Солженицына и Бёлля на даче Ростроповича», из коллекции Шалвы Бреуса (у него вообще много работ K&M). Последние датированы концом 90-х. Как известно, в 2003-м авторы прекратили сотрудничество. С тех пор Александр Меламид изредка бывает в России, про Виталия Комара практически ничего не известно.

«10, 9, 8, 7» — это выставка текстов, авторы которых прошли через тюремный опыт, их написали люди, находящиеся или находившиеся в заключении в СССР/России и в США. Организовало проект литературно-художественное объединение «Свобода слова». Художником стала Маша Плавинская. Это письма и стихи бывших и нынешних заключенных — о своей камере, о своей комнате на свободе, биографические описания, письма из тюрьмы «Черный дельфин» для заключенных пожизненно. Это их автопортреты и короткие видео и фото о себе и о соседях.

Впечатление странное. С одной стороны, столь излюбленный отечественным искусством леттризм, то есть ввод текста в художественную ткань произведений (когда-то, кстати, Бреус проводил выставку с таким названием в ЦДХ, закончившуюся скандалом с одной из радикальных арт-групп). С другой, пронзительные высказывания о несвободе, сделанные в разных видах искусства. С третьей, неумелые, почти самодеятельные рисунки. Угадайте, о каком из проектов я сейчас говорил?