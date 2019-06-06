Смотрите, кто пришёл: Леонид Ганкин (завотделом внешней политики “Ъ”)

Николай Борисов, слушатель 12 потока Академии журналистики “Ъ”:

«Заведующий отделом внешней политики “Ъ” Леонид Ганкин рассказал о том как изменилась журналистика и поделился опытом.

Дело журналистов - информировать население, иногда дело госорганов - скрывать информацию.

Леонид Ганкин рассказал, что добывая информацию нужно быть очень изобретательным.

Он напомнил слушателям Академии, что умение писать приходит с опытом: “Не усложнять текст достаточно сложно. Главное чтобы было понятно читателю”.

Как считает Ганкин, в современном информационном потоке многое изменилось.

“При наличии массы источников ясно, что даже лучшая газета не может выступать единственным поставщиком новостей” — говорит заведующий отделом.

В то же время у “Ъ” остался высочайший уровень экспертиз, который даёт возможность читателю выстроить тенденцию что же происходит.

“Во множестве источников нельзя понять что происходит. Коммерсантъ даёт понять значение факта в цепи событий”, — Леонид Ганкин.

Занятия 12-го потока Академии журналистики “Коммерсантъ” проходят в Москве до конца июля. В составе слушателей представители различных СМИ из столицы страны и нескольких регионов России и Белоруссии».