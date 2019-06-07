От следствия не осталось и последствия

Как стало известно “Ъ”, в суде развалилось скандальное уголовное дело в отношении бывшего начальника Ставропольского межрайонного следственного отдела Следственного комитета России (СКР) Михаила Параскевича. Изначально он обвинялся в злоупотреблениях и ДТП, в результате которого погибла женщина, а ее малолетний ребенок стал инвалидом. По первому эпизоду уже вышел срок давности, а по второму завершена экспертиза, на основании которой подсудимого и вовсе могут оправдать.



Промышленный райсуд Ставрополя повторно рассматривает уголовное дело в отношении Михаила Параскевича, который обвиняется бывшими коллегами в совершении преступлений, предусмотренных ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями), ст. 264 (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью), а также ст. 125 (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии) УК РФ.

По данным обвинения, Михаил Параскевич, уволенный из СКР в 2013 году, оказался под следствием после обращения к председателю комитета Александру Бастрыкину директора компании «Интерстрой» Валерия Тартарова. Предприниматель рассказал, что начальник ставропольского следствия вместе со своими знакомыми коммерсантами захватил имущество его компании, строившей жилые дома, оцениваемое в 50 млн руб. Уже после начала расследования автомобиль Audi Q7, на котором Михаил Параскевич катался по Ставрополю со знакомой девушкой, сбил насмерть прохожую, травмировав ее четырехлетнего сына. Поскольку водитель скрылся с места ДТП, не оказав помощи пострадавшим, Михаила Параскевича обвинили и по ст. 125 УК РФ.

Рассмотрев дело Михаила Параскевича, Промышленный райсуд в январе 2017 года признал его виновным по ч. 1 ст. 285 УК РФ, приговорив к двум годам колонии-поселения. Однако, поскольку бывший следователь провел этот срок в СИЗО, находясь под следствием и судом, его от наказания освободили. По ст. 125 УК РФ суд назначил ему десять месяцев исправительных работ с удержанием 20% заработка в доход государства. Правда, по этой статье уже вышел срок давности, поэтому его освободили и от этого наказания. Наконец, за ДТП со смертельным исходом Михаил Параскевич получил три года заключения с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок, но опять же избежал наказания, попав под амнистию, объявленную Госдумой в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Ставропольский краевой суд, в который с представлением обратилась прокуратура и с жалобой — защита осужденного, в июне 2017 года отменил приговор, направив дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Сам Михаил Параскевич и в ходе судебного следствия, и в краевом суде требовал вынести ему оправдательный приговор по всем пунктам обвинения.

Сейчас уголовное дело в отношении бывшего следователя слушается заново. При этом срок давности вышел уже не только по ст. 125, но и по ст. 285 УК РФ. В этой части уголовное преследование даже в случае доказанности вины будет прекращено по нереабилитирующим бывшего следователя основаниям. В отношении Михаила Параскевича все еще действует ст. 264 УК РФ за ДТП. Однако, как стало известно “Ъ”, судья Ольга Мороховец, рассматривающая это дело, несмотря на возражения прокуратуры, удовлетворила ходатайство подсудимого Параскевича и его защиты о назначении повторной комплексной транспортно-трасологической экспертизы. По данным источников “Ъ”, новое исследование, в отличие от предыдущих экспертиз, установило, что водитель Audi Q7 не имел технической возможности предотвратить столкновение с пешеходами.

Николай Сергеев