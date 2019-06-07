Город ждет ТРК, налоговая — банкротства

Инспекция Федеральной налоговой службы по Советскому району Челябинска требует признать банкротом Виктора Тартаковского, известного в городе рядом незавершенных строительных проектов. Сумма его личного долга — 6,5 млн руб. Представитель предпринимателя считает, что «это не тот долг, из-за которого можно банкротить Тартаковского». Застройщик в 1998 году собирался возводить общественное здание на перекрестке проспекта Ленина и улицы Свободы, на участке вырыт котлован, уложен фундамент, но активные работы так и не начались. Весной прошлого года господин Тартаковский обещал прежнему губернатору Борису Дубровскому к 2020 году построить на этом месте ТРК. Также застройщику принадлежит идея строительства 27-этажной гостиницы на Алом поле, однако и этот проект не реализован.



Арбитражный суд Челябинской области зарегистрировал заявление инспекции Федеральной налоговой службы по Советскому району Челябинска о признании банкротом гендиректора строительной компании «Жилтехстрой» Виктора Тартаковского. Уточненная сумма долга — 6,5 млн руб. Другие кредиторы требований не заявили. Судья Антон Белый оставил заявление без движения до 5 июля.

Представитель Виктора Тартаковского, который пожелал остаться неизвестным, сообщил, что предприниматель не знает, что за долг вменяет ему налоговая служба. «У нас нет никакой информации о банкротстве. Вы больше нас знаете. Ерунда полная. В суде много что регистрируется. Никакого банкротства не будет. Разберемся, что за долг еще»,— сказал собеседник “Ъ-Южный Урал”. При этом он отметил, что «6,5 млн руб. — это не тот долг, из-за которого можно банкротить Тартаковского».

По информации в базе данных «СПАРК-Интерфакс», Виктор Тартаковский является совладельцем ООО «Арендное предприятие “Капитал”», которое занимается операциями с недвижимостью. Ему принадлежит 86% в уставном капитале компании. В арбитражном суде Челябинской области предприятие выступает ответчиком по иску от МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» о задолженности в размере 285 млн руб. Ранее АО «Уральская теплосетевая компания» отсудило у предприятия 379 тыс. руб. в счет погашения долгов. В 2017 году ООО «Арендное предприятие “Капитал”» отчиталось о чистой прибыли в размере 24 млн руб.

Также господин Тартаковский является генеральным директором ООО «Жилтехстрой», зарегистрированного в Курганской области. Согласно финансовой отчетности, в 2017 году компания получила прибыль в размере 108 тыс. руб. Организация активно занималась строительством в 2000-е годы: возводила здания налоговой инспекции Курчатовского района, регионального пенсионного фонда, областного отделения Сбербанка, строила жилье для семей сотрудников областного УМВД России, были сданы 12-этажный дом на улице Гюго в Ленинском районе и развлекательный комплекс Н2О, который позже был переделан в клуб «Панта Рэй».

«Жилтехстрой» известен в Челябинске рядом нереализованных проектов. Так, в конце 1990-х годов компания арендовала участок на перекрестке проспекта Ленина и улицы Свободы. Чтобы приступить к строительству, застройщик снес здание бывшей прядильной фабрики. На участке планировалось возвести культурно-досуговый комплекс с аквапарком, однако реализация проекта застопорилась на уровне котлована. Более 17 лет строительная площадка в центре города огорожена бетонным забором. В 2011 году городские власти хотели вернуть участок в муниципальную собственность и разбить на нем сквер, но «Жилтехстрой» доказал в суде свое право на землю. Представители компании заявляли, что начали строить пятиэтажный торгово-развлекательный комплекс с четырехуровневой подземной парковкой. Отмечалось, что частично уложен фундамент. Прежнему губернатору Борису Дубровскому Виктор Тартаковский обещал к саммитам ШОС и БРИКС убрать строительный забор и завершить отделку фасадов.

Кроме того, Виктору Тартаковскому принадлежит идея строительства на Алом поле 27-этажной гостиницы. Объект должен был составить архитектурный ансамбль с торговым центром, однако возведен был только 4-этажный комплекс с магазинами. В 2013 году бизнес-партнер Виктора Тартаковского доказала в арбитражном суде свое право на участок возле ТЦ. Сейчас на территории находится автопарковка, шиномонтажная мастерская и одноэтажный частный дом, где осенью прошлого года произошел пожар, во время которого погиб мужчина.

Управляющий партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов отмечает, что в рамках банкротства Виктора Тартаковского как физического лица в конкурсную массу могут попасть его доли в компаниях «Капитал» и «Жилтехстрой». Теоретически, если дело дойдет до суда, земельные участки и недострой в центре города могут перейти кредиторам, считает эксперт. «Земли или недострой сами по себе не попадают в конкурсную массу учредителей юрлица. Однако в рамках банкротства гражданина третьи лица, которыми могут быть лица, аффилированные с должником или кредиторы, в счет погашения долгов могут выкупить на торгах долю должника в юрлице, которое владеет ценным имуществом. Если эта доля мажоритарная и в соответствии с уставом и внутренними документами позволяет получить контроль над юрлицом, то фактически это дает контроль и над ценным имуществом»,— отмечает юрист.

Карина Кальярова