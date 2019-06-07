Мэру Бердска передали пару теплых слов

Концессионер теплового комплекса Бердска ООО «Багира-М» обратилось в Генпрокуратуру РФ с жалобой на мэра Евгения Шестернина. Компания обвиняет главу города в «злостном уклонении» от подписания концессионного соглашения на 1,3 млрд руб. Конкурс на его заключение компания выиграла еще в 2015 году. По ее оценкам, ущерб теплосистеме Бердска из-за недовложений в коммунальную инфраструктуру за этот период превысил 260 млн руб. Юристы отмечают, что итогом прокурорской проверки может стать как предписание об устранении нарушений законодательства, так и уголовное преследование ответственных лиц.

Новосибирская компания «Багира-М» обратилась в управление Генпрокуратуры РФ в Сибирском федеральном округе с просьбой взять на особый конт­роль ситуацию в системе коммунальной инфраструктуры теплоснабжения Бердска. Также компания просит провести проверку действий мэра Евгения Шестернина, который, как считает компания, превышает свои должностные полномочия и злостно уклоняется от подписания с ней концессионного соглашения.

Конкурс по выбору концессионера для модернизации и ремонта теплосистемы Бердска компания выиграла еще в 2015 году. Инвестиции в проект оценивались в 1,3 млрд руб. Однако через год, после выборов нового главы города, власти Бердска потребовали в суде признать договор концессии недействительным, ссылаясь на необходимость согласовать вопросы распоряжения муниципальным имуществом с городским советом депутатов. Эти статьи устава Бердска в 2018 году были оспорены в Верховном суде РФ прокуратурой Новосибирской области, которая усмотрела в них наличие коррупциогенного фактора. В феврале этого года «Багира-М» добилась в суде признания недействительным постановления мэра Бердска, отменившего решение о заключении концессионного соглашения. Суд обязал власти города устранить нарушение прав «Багиры-М».

За время судебных разбирательств «размер ущерба, нанесенного Евгением Шестерниным муниципальному образованию равен стоимости незатраченных инвестиций — 260 млн руб. — в коммунальную инфраструктуру города», говорится в обращении в прокуратуру (копия есть в распоряжении „Ъ“). Компания просит правоохранителей проверить законность решений мэра об изменении в 2018 году схемы теплоснабжения Бердска с включением в нее «частной компании ООО „ТГК-1“ вопреки конкурсной документации» и «неоднократной передаче прав без конкурса» на отпуск тепловой энергии «ТГК-1». «Действия главы Бердска, основанные на коррупциогенных нормах, привели к недовложению в коммунальную инфраструктуру города, недополученной прибыли „Багира-М“ и нарушению законодательства о концессионных соглашениях, о местном самоуправлении, о теплоснабжении, о защите конкуренции»,— указывает компания. Взыскивать недополученную прибыль с муниципалитета «Багира-М» не планирует.

«Две недели назад мы направили в мэрию Бердска документы на перезаключение на 25 лет договора концессии и организации рабочей группы, чтобы к зимнему отопительному сезону начать совместную работу. Однако ответа от властей нет — глухая стена, хотя решение суда вступило в законную силу»,— рассказал „Ъ“ директор «Багиры-М» Владимир Давыдов. Он отметил, что срок эксплуатации объектов теплосистемы Бердска превышает 30 лет.

Мэр Евгений Шестернин отказался от комментариев. В пресс-службе администрации Бердска не ответили на запрос „Ъ“. Как рассказала „Ъ“ глава комитета по ЖКХ, транспорту, городскому хозяйству и благоустройству совета депутатов Бердска Елена Бороздина, выработать позицию по вопросу концессии теплосистемы города планируется в рамках круглого стола с участием депутатов и администрации. «Я могу сказать и за себя, и за моих коллег: профильный комитет категорически против передачи сетей концессионеру. Решение суда — это одна сторона, но есть еще и внутреннее убеждение. Мы не пойдем против решения суда, но это не значит, что мы с ним согласны»,— сказала госпожа Бороздина. По ее оценке, концессия не нужна городу, так как недостаточно проработана. Однако уточнять, чем именно не устраивают депутатов условия соглашения, она не стала: «Прошло уже время, и эта концессия видится как в тумане. В свое время меня не устраивал график вложений в сети и срок, на который передавались объекты».

Решение суда является обязательным для исполнения, говорит руководитель практики уголовного и административного права национальной юрслужбы «Амулекс» Алена Зеленовская. «Неисполнение решения суда может быть квалифицировано как нарушение или даже преступление, что повлечет за собой административную или уголовную ответственность»,— говорит партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.

Адвокат юридической компании «РКТ» Иван Стасюк отмечает, что норма УК РФ об ответственности за неисполнение судебного акта здесь вряд ли применима — суд никаких обязанностей на администрацию не возложил. При отсутствии тяжких последствий прокуратура реагирует в форме направления предписания об устранении нарушений законодательства, но не исключено, что материалы проверки могут быть направлены в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовном преследовании, говорит Дмитрий Горбунов. Алена Зеленовская не исключает, что в администрацию может быть внесено представление об устранении нарушений прав и свобод человека и гражданина, поскольку в конечном итоге страдают жители Бердска. Оно обязательно к исполнению в течение 30 дней, говорит она.

Оксана Павлова