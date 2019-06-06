Анапский санаторий строит корпус для элитных детей за 200 млн рублей

О строительстве нового корпуса стоимостью 200 млн руб. для ребят богатых родителей сообщил директор и собственник ООО «Санаторий “Вита”» Василий Димоев. По его словам, это будет первый элитный детский санаторий в крае. Ввести его в эксплуатацию планируется в следующем году.

«Я не сторонник разделять детей на состоятельных и не состоятельных, однако такой спрос на рынке существует. Кому-то из родителей необходимо обеспечить ребенку индивидуальное питание, кто-то хочет, чтобы он отдельно от отряда ходил на море. Установить за ребенком индивидуальное наблюдение по желанию родителей сегодня не всегда представляется возможным. Стоимость путевки относительно небольшая, чтобы обеспечить такой сервис», - рассказал господин Димоев.

Новый корпус предполагает вместить 100 детей, проживать они будут по четыре человека в отдельном номере с санузлом. Инвестсоглашение с администрацией Кубани по сопровождению проекта было подписано в феврале этого года на форуме в Сочи.

«Санаторий “Вита”» частное оздоровительное учреждение для детей, оказывающее услуги с мая по октябрь. По словам директора, в год здесь оздоравливаются от 12,5 до 13 тыс. ребят. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка от продажи компании в 2017 году составила 475 млн руб., чистая прибыль — 7,4 млн руб.

Андрей Ульченко