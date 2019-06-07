Резиденты игорной зоны «Азов-Сити» не оставляют попыток добиться от государства компенсаций за закрытие проекта. В Краснодаре арбитражный суд приступил к рассмотрению иска ЗАО «Шамбала», которое требует от администрации региона принять на баланс здания казино и выплатить 3,3 млрд руб. В арбитражном суде Москвы находится иск второго оператора «Азов-Сити», казанского ООО «Роял Тайм Групп», к Минфину РФ и администрации края на сумму более 2 млрд руб. По мнению экспертов, шансы резидентов добиться компенсаций невелики.



Арбитражный суд Краснодарского края приступил к рассмотрению иска ЗАО «Шамбала», которое просит суд обязать краевой департамент имущественных отношений принять на баланс имущество ЗАО, расположенное на территории игорной зоны «Азов-Сити», закрытой 31 декабря 2018 года (информация об этом размещена на сайте суда). Компании «Шамбала» принадлежат объекты игорно-гостиничного комплекса «Парк-Сити», в том числе здания, игровое оборудование, предметы интерьера, а также коммунальная инфраструктура (котельная, трансформаторная подстанция). Кроме того, бывший резидент игорной зоны просит взыскать с администрации края убытки от закрытия проекта в сумме 3,3 млрд руб., также ЗАО «Шамбала» намерено вернуть свои вложения в инфраструктуру общего пользования в игорной зоне.

В ходе подготовки к слушаниям суд назначил экспертизу, которая должна установить стоимость движимого и недвижимого имущества ЗАО «Шамбала». Также суд запросил документы, характеризующие деятельность общества (выручка, структура себестоимости услуг, финансовые вложения, объем задолженности).

На первом заседании истец ходатайствовал о принятии обеспечительных мер в виде разрешения ЗАО «Шамбала» деятельности по организации и проведению азартных игр в «Азов-Сити», однако суд в его удовлетворении отказал.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, игорная зона «Азов-Сити», открытая в 2010 году в Щербиновском районе края, осваивалась двумя резидентами — краснодарским ЗАО «Шамбала» (казино «Шамбала» и «Нирвана») и казанским ООО «Роял Тайм Групп» (казино «Оракул»). Компания из Татарстана в настоящее время проходит процедуру банкротства, временный управляющий Иван Кондратьев обратился в арбитражный суд Москвы с иском к Министерству финансов РФ и департаменту инвестиций Краснодарского края о взыскании убытков на 1,3 млрд руб. и упущенной выгоды на 718 млн руб. Первое слушание по иску «Роял Тайм Групп» назначено на 24 июня.

Подробности судебных споров их участники разглашать не стали: владелец ООО «Шамбала» Максим Смоленцев на звонок “Ъ-Юг” не ответил, запрос “Ъ-Юг” в компанию «Роял Тайм Групп» также остался без ответа, в администрации края ограничились заявлением о том, что департамент имущественных отношений, департамент инвестиций и краевой минфин не признают требований бывших операторов игорной зоны.

По мнению экспертов, шансы резидентов вернуть вложенные средства минимальны, то же касается и перспективы передачи имущества государству.

Сергей Горлачев, старший юрист PB Legal, указал на то, что федеральный закон, регулирующий азартные игры, с недавнего времени содержит нормы, ограничивающие ответственность за причинение убытков владельцу игорной зоны: «Выплате подлежит исключительно реальный ущерб, выплата производится из бюджета субъекта РФ за счет трансфертов из федерального бюджета»,— отметил юрист. По мнению Сергея Горлачева, резиденты игорной зоны не могут взыскать упущенную выгоду. Относительно требования истца о взыскании реального ущерба юрист заметил, что суды в последнее время все больше склонны защищать бюджеты от лишних трат, особенно в спорах о взыскании убытков.

Старший юрист адвокатского бюро «Юг» Сергей Радченко отмечает, что ему неизвестна норма, обязывающая государство принять на баланс имущество закрытых игорных заведений. «С взысканием ситуация еще сложнее,— говорит юрист.— Для взыскания упущенной выгоды необходимо доказывать, что истцом были заключены конкретные сделки, в результате исполнения которых он мог получить прибыль, но не получил только из-за ликвидации игорной зоны. Смогут ли инвесторы доказать такие факты, неизвестно. Что касается компенсации ущерба, то такая процедура предусмотрена законом, но еще не конкретизирована постановлением правительства РФ».

Председатель подкомитета Торгово-промышленной палаты РФ по букмекерской деятельности и тотализаторам Николай Оганезов считает, что резидентам «Азов-Сити» предстоит очень сложная и долговременная борьба во всех судебных инстанциях. «Я уверен, что даже при вынесении решения в пользу бывших резидентов игорной зоны сколь-нибудь значимой компенсации не будет»,— сказал господин Оганезов.

Анна Перова, Краснодар