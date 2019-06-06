На реконструкцию ВПП аэропорта Барнаула нужно 1,9 млрд рублей

Инвестиции в реконструкцию взлетно-посадочной полосы в аэропорту Барнаула им. Г.С. Титова оцениваются в 1.9 млрд. руб., сообщает пресс-служба законодательного собрания Алтайского края со ссылкой на слова генерального директора авиапредприятия «Алтай» Виталия Архипенко. По его словам, последний раз капитальный ремонт ВПП производится в 1998 году и после этого пережил уже два нормативных срока работы.

«Взлетно-посадочная полоса поддерживается в полном соответствии с нормативными требованиями. Но потребность в капитальном ремонте с каждым годом возрастает. Полоса полностью пригодна к эксплуатации, но идет разрушение слоев, и к 2024 году может встать вопрос об эксплуатации этого объекта. Наше участие в текущих ремонтах будет этот срок отодвигать», - сказал он. Господин Ахипов отметил, что по предварительным оценкам, для проведения ремонта ВПП необходимо будет «закрыть однозначно и полностью как минимум на два месяца».

Аэропорт Барнаула имени Германа Титова построен в 1965 году. Его собственник — АО «Авиапредприятие Алтай», акции которого принадлежат администрации Алтайского края (52%) и холдингу «Новапорт» (48%). В 2018 году аэропорт обслужил около 500 тыс. пассажиров.

Оксана Павлова