Создатель McLaren F1 анонсировал новый суперкар

Компания Gordon Murray Automotive, основанная автомобильным конструктором Гордоном Марри, анонсировала новый суперкар T.50.

Господин Марри, самым известным проектом которого является модель McLaren F1 (выпускался в 1990-е годы и до появления Bugatti Veyron был самой быстрой дорожной машиной в мире), назвал новый автомобиль преемником британского суперкара. Заявлено, что новый T.50 при массе 980 кг и габаритах меньше Porsche 911 будет легче, чем любая современная модель его класса. Машина получит также 40-сантиметровый вентилятор в задней части для повышения прижимной силы.

Заднеприводный среднемоторный суперкар оснастят новым атмосферным 3,9-литровым V12 мощностью 650 л.с. от компании Cosworth. 6-ступенчатую механическую коробку передач с H-образной схемой переключения сделает фирма Xtrac. Тормоза уже в базовой комплектации будут карбон-керамическими.

Гордон Марри заявил, что новый автомобиль окажется не трековой моделью, а максимально универсальной машиной, которая позволит участвовать и в заездах по гоночной трассе, и отправляться в дальние путешествия. T.50 получит трехместный салон с местом водителя посередине, а также вместительные багажные отсеки.

Выпуск T.50 наладят в Великобритании. Всего будет сделано 100 суперкаров по цене от €2,2 млн каждый. Первые автомобили клиентам передадут в начале 2022 года.